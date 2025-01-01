Nous joindre
Chez Lucie Fournier, l'Halloween est une fête de cœur et de créativité

28 octobre 2025
28 octobre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Chaque mois d’octobre, une maison de Saint-Georges se démarque dans son quartier par ses décorations d’Halloween, à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est celle de Lucie Fournier, professeure retraitée du Cégep Beauce-Appalaches, pour qui cette fête est une véritable tradition familiale… et un bonheur contagieux.

« J’ai toujours adoré cette fête-là, depuis que je suis toute petite. J’ai grandi à Québec, et l’Halloween y était très fêtée. Ce sont des souvenirs précieux. »

En l’écoutant parler de son enfance, des citrouilles illuminées devant les maisons et des maisons à éviter – « celles qui donnaient des pommes ou des cacahuètes ! » –, on comprend que cette passion n’a jamais quitté Lucie.

Aujourd’hui, elle la transmet non seulement à sa famille, mais aussi à tout son voisinage. Sorcières animées, épouvantails, citrouilles, village d’Halloween miniatures, couronnes fabriquées à la main : rien n’est laissé au hasard. Même les pâtisseries prennent des airs effrayants, entre doigts de sorcières et souris en chocolat. « L’Halloween chez moi, ça dure un mois. Je commence mes préparatifs au début d’octobre, et tout est rangé le 1er novembre. »

Si la tradition est bien vivante, elle est aussi en constante évolution. Chaque année, Lucie part en quête de nouvelles trouvailles, ici comme aux États-Unis. « Il y a des années où je trouve des trucs incroyables, d’autres où je remplace simplement des éléments abîmés. Mais je suis toujours à l’affût ! »

Plus qu’un simple passe-temps, cette passion est un état d’esprit, un hommage à la joie de vivre et au plaisir de s’amuser. « Je trouve que le mois d’octobre est souvent gris, sombre. L’Halloween, ça vient égayer tout ça. Et on aime ça avoir peur, non ? (rire) » Elle tient à encourager les gens à renouer avec cette fête, même une fois les enfants devenus grands. « Il ne faut pas perdre notre cœur d’enfant. On peut souligner l’Halloween même à l’âge adulte. Moi, j’ai déjà participé à un souper meurtre et mystère en pleine forêt dans une cabane à sucre. C’était magique. »

Alors que plusieurs éteignent les lumières ou ferment la porte à cette célébration, Lucie, elle, ouvre grand la sienne, et son cœur, à l’esprit ludique d’Halloween.

