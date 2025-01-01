Hubert Maheux derrière les aventures d’Amandine et de Gédéon

Comédies musicales pour enfants
Hubert Maheux derrière les aventures d’Amandine et de Gédéon
Derrière la toute nouvelle comédie musicale audio pour enfants, L’étrange Noël d’Amandine et de Gédéon, se cache son co-créateur originaire de la Beauce, Hubert Maheux.
Ce multi-instrumentiste et réalisateur, natif de Sainte-Marie, a assuré la production, la composition, la trame sonore, les bruitages et le mixage de ce deuxième volet des aventures de ces personnages, qui sont en train de se tailler une place de choix dans les écoles primaires et les foyers du Québec.
Il forme tandem dans la série avec sa conjointe, Stéphanie Gauthier, qui est scénariste, autrice et parolière. Elle a créé des histoires musicales jeunesses inspirées par les propres enfants du couple, Delphine et Siméon.
Enregistrée depuis son studio professionnel qu'il opère à partir de sa résidence de Montréal, L’étrange Noël d’Amandine et de Gédéon comprend un conte narratif et neuf chansons pour enfants, incluant six compositions inédites et entraînantes.
L'aventure est aussi portée par des comédiennes et des comédiens chéris du public: Lunou Zucchini (Amandine), Joëlle Lanctôt (Gédéon), Tommy Joubert (Boo), Sylvain Scott (Blizzard), Véronique Claveau (Céleste), Guylaine Tremblay (Géraldine), ainsi que deux compatriotes de la Beauce avec Guillaume Cyr, qui prête sa voix pour au personnage du Narraton Laveur, et Rémi Chassé, qui interprète la chanson d’ouverture. De plus, l’album s’accompagne de matériel téléchargeable gratuitement pour amuser les enfants
En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, Hubert Maheux avoue que c'est à la demande générale que le 2e opus a été réalisé devant le succès remporté par L’étrange Halloween d’Amandine et de Gédéon, sorti en 2023. Une histoire qui est maintenant disponible en livre.
Enfin, depuis octobre, l’univers d’Amandine et de Gédéon se transpose maintenant en spectacle sur scène (Amandine et Gédéon: La grande surprise!), conçu pour les enfants de trois à 10 ans.
Outre ces deux comédies musicales, le Mariverain, qui a notamment accompagné sur scène des artistes tels que Roch Voisine, Renée Wilkin et Marc Dupré, poursuit ses collaborations et ses productions avec plusieurs musiciens du milieu, dont le duo d'Annie Blanchard et de Maxime Landry, à titre de directeur musical.
Pour explorer l'univers d'Amandine et Gédéon, rendez-vous sur leur site web en cliquant ici.
Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le musicien et réalisateur Hubert Maheux, en appuyant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.