Témoignages

L'Amour avec un grand A

durée 18h00
21 novembre 2025
commentaires

likes

 

vues

Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le respect, la communication, le pardon et les petites attentions seraient les ingrédients secrets pour réussir son histoire d’amour. 

C’est ce que confient les cinq couples interrogés par EnBeauce.com concernant leur mariage qui a largement dépassé les noces d’or:
- Suzanne Lapierre et Jacques Grenier, mariés depuis 57 ans,
- Marielle Langelier et Jean-Marie Pruneau, mariés depuis 61 ans,
- Pauline Morin et Raymond Rancourt, mariés depuis 65 ans,
- Emmanuel Caron et Jacqueline Audet, mariés depuis 70 ans,
- Jean-Rock Fortin et Jeannine Fortin, mariés depuis 72 ans.

À cœur ouvert, ces amoureux ont raconté leurs plus beaux souvenirs, donné leur définition de l’amour, expliqué les secrets de longévité de leur couple et partagé quelques conseils pour les jeunes d’aujourd’hui.

Même si l’amour se transforme avec les années, les sentiments sont toujours là.

Rencontrez ces dix résidents du Manoir du Quartier dans l’entrevue vidéo ci-dessus.

