Guillaume Leclerc lance un nouvel album pour le temps des Fêtes

L’auteur-compositeur Guillaume Leclerc, originaire du Bas-Saint-Laurent mais désormais installé à Sainte-Marie, vient de lancer le volume 2 de son album Le temps des Fêtes, qui comprend huit nouvelles chansons originales.

L’artiste, qui habite dans la région depuis peu, souhaite s’ancrer dans sa nouvelle région tout en poursuivant son travail de création musicale nourri par l’ambiance des Fêtes.

Arrivé récemment à Sainte-Marie, Guillaume Leclerc explique que son choix est d’abord lié au mode de vie que permet la région. « Je trouvais que c’était une belle place, très centrale. Sainte-Marie, c’est un peu proche de tout. Il y a tous les services. Je suis au bord de la rivière. Je suis super heureux. Donc qualité de vie, beauté du paysage, on est chanceux et on est bien pour créer. »

Après plus de 25 ans dans le milieu du spectacle et plusieurs années à travailler dans la grande région de Québec, l’artiste dit avoir trouvé un équilibre ici, tant pour sa famille que pour sa carrière. « Mes enfants sont implantés dans le coin et sont heureux ».

Un deuxième volume qui poursuit le projet du premier album

Ce nouvel album s’inscrit directement dans la continuité du premier Temps des Fêtes, sorti il y a quelques années. « Je m’étais donné cette pression-là en faisant le volume 1. Pour moi, c’était clair qu’il y avait une suite », explique-t-il. L’auteur-compositeur y mélange folklore, country et musiques festives, un univers qui puise dans ses propres souvenirs. « Mon grand-père était violoniste et accordéoniste. J’ai grandi un peu là-dedans, dans les soirées d’âge d’or, les soirées festives. »

Nostalgie, humour et clins d’œil aux traditions se croisent donc dans ce volume 2. Certaines chansons abordent des thèmes populaires, comme les portraits en pyjama de famille, tandis que d’autres revisitent des classiques à leur manière.

Guillaume Leclerc dit s’inspirer de tout ce qui l’entoure, du quotidien aux émotions qu’il observe. « J’essaye toujours de mettre des choses qui m’appartiennent, mais dans mon écriture, parfois, c’est facile de tomber dans le piège de “je raconte ma vie”. Donc parfois je m’inspire, parfois je vais ajuster pour que les gens puissent s’approprier les textes. »

Des chansons inspirées de sa vie familiale

Si l’album emprunte plusieurs tons, l’une des pièces se démarque par son atmosphère plus intime. « La magie, c’est clairement le titre Premier Décembre. C’est la chanson la plus émotive », confie Guillaume Leclerc, étonné de voir qu’elle est aussi celle que préfère sa plus jeune fille.

Ses trois enfants participent d’ailleurs au projet, comme ils l’avaient fait dans certains titres précédents. « Ils ont toute leur personnalité un petit peu différente », dit-il. L’artiste prépare notamment un vidéoclip pour Disco Noël, tourné avec ses enfants, qui étaient tout heureux de chanter.

Depuis qu’il s’est installé dans la région, l’auteur-compositeur constate que sa musique trouve facilement son public. « Je joue quand même beaucoup dans le coin, explique-t-il. Les gens sont plus tournés vers la proximité et moins individualistes. » L’artiste souhaite maintenant faire découvrir son répertoire aux habitants de sa nouvelle région, que ce soit ses chansons de décembre ou ses créations de style folk-country. « J’invite les gens à découvrir mon répertoire. J’ai de la musique de tous les jours qui n’est pas juste dans le temps des fêtes », conclut-il.

Ses chansons, disponibles sur toutes les plateformes, sont accompagnées de vidéoclips comme Le sapin de Noël et Les doses travaux.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Guillaume Leclerc ci-dessus, et surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir "Premier Décembre", interprété dans les bureaux d'EnBeauce.com.