Entrevue vidéo avec Christian Lessard

À Notre-Dame-des-Pins, un passionné ouvre sa collection automobile au public

durée 18h00
10 janvier 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

À Notre-Dame-des-Pins, le propriétaire du garage Daniel Lessard, Christian Lessard, concrétise un projet mûri de longue date: ouvrir au public une partie de sa collection personnelle de voitures, aménagée dans un bâtiment entièrement rénové, dont les portes ouvertes ont eu lieu ce samedi 10 janvier.

Le projet, complété à la fin du mois de décembre, combine à la fois un espace d’exposition automobile et de nouveaux locaux modernes destinés aux employés de son entreprise.

Propriétaire du Garage Daniel Lessard, Christian Lessard explique avoir voulu donner une seconde vie à l’ancienne Villa des Pins, un bâtiment bien connu dans la municipalité. « C’est le renouvellement de l’ancienne Villa des Pins de Notre-Dame-des-Pins. C’est un projet qu’on a commencé au mois de mai cette année et qu’on vient de terminer. C’est un espace qui va être ouvert au public où chacun pourra venir découvrir les voitures », résume-t-il.

Avec près de 50 véhicules dans sa collection personnelle, Christian Lessard trouvait dommage que ceux-ci demeurent entreposés à l’abri des regards. « Je trouvais ça plate que ça dorme dans des entrepôts. Je voulais laisser la chance au monde de venir voir des voitures. Dans mon livre à moi, ce sont des œuvres d’art », dit-il. Environ une vingtaine de véhicules sont actuellement exposés, avec un principe de rotation qui permettra aux visiteurs de découvrir différents modèles au fil des saisons.

L’accès au site sera entièrement gratuit, durant les heures d’ouverture de l’entreprise. « Quelqu’un avec sa famille, ses amis, peut venir faire un petit tour, voir un peu les voitures et en discuter », précise le collectionneur.

Un projet lié à la retraite… et à la famille

Bien qu’il parle de ce lieu comme d’un projet de retraite, Christian Lessard insiste sur le fait qu’il est loin de vouloir ralentir. « C’est vraiment mon rêve depuis que je suis tout petit d’avoir ma propre collection de voitures. » La passion, il souhaite aussi la transmettre à ses enfants. Le nom CCAR Collection est d’ailleurs un clin d’œil familial. « C’est moi Christian (C), c’est Charles-Antoine (CA), mon plus vieux, et c'est Raphaël (R) dans le nom. Le but était aussi de laisser quelque chose à mes enfants pour le futur. »

Pour lui, l’automobile dépasse largement l’objet mécanique. « Ce qui est le fun de l’automobile, c’est que tu viens de n’importe quel domaine, n’importe quel monde, n'importe quelle classe sociale, ça touche tout le monde. Tout le monde a une histoire, et ça, c’est quelque chose qui m’intéressait beaucoup. »

Préserver l'histoire du lieu

Au delà de son rêve, Christian Lessard tenait aussi beaucoup à préserver le lien, qui prend la place de l’ancienne Villa des Pins. « Je trouvais ça important de continuer de rendre hommage à ce lieu. C’est un lieu qui a une histoire. » Une murale retraçant les différentes époques et les événements marquants du bâtiment est en cours de réalisation et devrait être complétée au cours des prochains mois.

Le projet comprend aussi une seconde vocation, à savoir d'offrir à ses employés un environnement de travail à la fine pointe. « On a fait une salle esthétique moderne, avec un plancher industriel chauffant, de l’air climatisé, des murs en PVC blanc, et des lumières DEL pour voir tous les petits détails », complète-t-il.

Christian Lessard n’exclut pas d’autres projets à moyen terme, dont une exposition de voitures antiques prévue en juillet, pour souligner un anniversaire important lié à l’histoire de la municipalité. Sans viser une croissance rapide, il se dit satisfait du résultat actuel. « Ce que je voulais faire est fait. Je suis déjà très content du résultat. »

En ouvrant sa collection au public, le Beauceron souhaite aussi transmettre un message. « Ce n’est pas toujours facile, c’est long, mais il faut garder le focus. Tout est possible. […] Attendez pas plus longtemps. Quand vous avez la chance de le faire, faites-le »,a-t-il conclu.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre rencontre avec Christian Lessard et sa collection dans la vidéo ci-dessus.

