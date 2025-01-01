La médaille de l’Assemblée nationale à Paul Doyon

Paul Doyon, un producteur laitier de Saint-Joseph-des-Érables, qui est aussi le 1er vice-président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec, vient de recevoir la médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui lui a remis la distinction cette semaine dans l'enceinte de l'hôtel du Parlement, la plus haute qu'un député puisse attribuer à un citoyen de sa circonscription.

«Depuis quarante ans, Paul est grandement impliqué à la défense et à la promotion de l’agriculture en Beauce et au Québec. Que ce soit sur la scène locale ou provinciale, il est une personne aimée et appréciée de tous», a fait savoir l'élu.

Signalons qu'en octobre dernier, sa contribution communautaire a été reconnue lors de la Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique, alors que le prix Enracinement lui a été décerné.