« Je ne peux plus vivre comme ça »: l’appel à l’aide de Sophie Labbé

Épuisée par ses souffrances, Sophie Labbé lance un appel du cœur pour trouver un médecin qui l'aidera à se remettre sur pieds.

Lorsqu’elle était enceinte de son garçon, en 2019, elle a d’abord perdu un rein. Puis, quelques mois plus tard, elle a commencé à être un malade et à développer des allergies qu’elle n’avait jamais eu. Les années sont passées sans que ça ne soit trop embêtant.

Depuis le mois d’avril 2025, l’état de santé de la Georgienne de 45 ans s’est profondément dégradé. Pourtant, les médecins n’ont pas encore trouvé la source de ses problèmes.

En effet, Sophie passe du temps à l'hôpital et a déjà fait différents examen de santé. Mais le diagnostic est introuvable. « Je passe mon temps à l'urgence, dans les hôpitaux pour voir des médecins et ils ne trouvent pas ce que j'ai », a confié Sophie, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

En plus de souffrir de nombreuses allergies, elle a également des pertes d’équilibre et souffre de graves problèmes de peau. « Je développe des allergies que je n’avais jamais eu. Cette année, j'ai développé une allergie à la moutarde, aux oignons, aux tomates, aux brocolis, aux pois verts. C'est des graves allergies alors j'ai vu un allergologue. Je développe même des allergies au textile, je ne peux plus porter que du coton 100%. »

Aussi, depuis ces derniers mois, elle est passée de 128 livres à 90, en mangeant quatre repas par jour. « Je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus me laver, je dors une à trois heures par nuit, je ne peux plus conduire, ni faire mon épicerie. Je ne fais vraiment plus rien. (...) C’est rendu plus vivable, j’ai plus de vie. Je suis rendue 24 heures sur 24 dans ma chambre. »

Grâce au soutien de ses proches, elle peut continuer à prendre soin de son fils de six ans. C’est d’ailleurs ce qui la motive à continuer de se battre malgré la souffrance. « Je ne peux plus vivre comme ça. J’avais pensé à demander l'aide médicale à mourir, mais je ne le fais pas à cause de mon garçon, mais sinon ça ferait longtemps. Je n'ai plus aucune vie sociale, je sors plus de chez nous, je ne fonctionne plus. »

Aujourd’hui elle lance un cri du coeur pour trouver quelqu’un qui aurait vécu les mêmes difficultés, ou un médecin qui saurait la diagnostiquer. En attente d’un rendez-vous avec un immunologue depuis plusieurs mois, elle espère sincèrement trouver un traitement et des réponses à ses questions. « Je souffre 24h sur 24. Ça me brûle comme si j'avais de l'acide partout sur le corps. (...) Ça me prend un traitement, je ne peux pas vivre comme ça », a-t-elle expliqué.

Une collecte de fonds a également été ouverte pour lui permettre de la soutenir financièrement, étant donné qu’elle ne peut plus travailler. Il est possible de donner ici.

Il est possible de la contacter pour lui venir en aide en allant sur son profil Facebook ici.