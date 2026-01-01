Pierre-Olivier Doyon vise un nouveau défi: le triathlon

Toujours avide de nouveaux défis, le malvoyant Pierre-Olivier Doyon se prépare pour son tout premier triathlon.

Le résident de Notre-Dame-des-Pins souhaite participer à deux triathlons exactement. Il sera d’abord à Saint-Aurélie le 18 juillet prochain, puis à Lac-Etchemin le 5 septembre. Pour cette aventure, il sera accompagné par Hélène Lessard, une sportive passionnée.

Cumulant plusieurs marathons, Ironman et compétitions sportives, Hélène agira comme guide tout au long des épreuves. « Je suis vraiment contente de participer avec PO, mais le défi c’est vraiment lui qui l’a. Je trouve ça génial qu’il fasse ça! », a-t-elle expliqué en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. « Je suis enthousiaste et motivée. (...) J’ai simplement hâte, on va faire ce qu’on peut, mais j’ai vraiment confiance! »

Le jour du défi, Pierre-Olivier et Hélène seront reliés l’un à l’autre par un harnais au niveau de la taille pour la natation et la course à pied, puis ils seront sur un tandem pour l’épreuve de vélo.

Pierre-Olivier s’entraîne depuis le mois d’octobre à raison d’environ 14 heures par semaine pour ces trois épreuves. Il a déjà un bon niveau de cycliste, mais il se pratique pour améliorer son temps en nage et en course. « On nage quand même assez collé l’un à côté de l’autre, il y a environ 80cm qui nous séparent. Des fois on peut s’accrocher, mais c’est beaucoup de concentration de ma part parce que je peux facilement me tasser sur les côtés donc je me fie à la tension de la corde pour m’adapter », a précisé le mal-voyant.

En raison de l’hiver, ils travaillent en salle d’entraînement au Pavillon du cœur et à la piscine de Saint-Georges. Au retour du beau temps, ils pourront courir ensemble en conditions réelles et nager dans un lac. « J’ai hâte que la neige fonde pour commencer à s’entraîner à l’extérieur », a mentionné le Beauceron avec enthousiasme.

Durant les triathlons, les deux coéquipiers seront mélangés avec tous les autres athlètes et concourront dans les mêmes conditions. Pierre-Olivier n’a voulu aucune accommodation pour son défi. « Je ne voulais pas avoir de privilège, je suis un humain comme tout le monde. Oui on est à deux, mais je ne veux pas de passe-droit. » Il tenait à faire ça dans les règles pour être vraiment fier de l’avoir fait. « Je ne le fais pas pour arriver premier, mais pour être fier de l’avoir réalisé. »

Enfin, parce que Pierre-Olivier rêve toujours plus grand, il aimerait également faire un vol en deltaplane au courant de l’été prochain.