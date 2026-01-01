Keven Cloutier honoré par la ligue devant ses partisans

Ce vendredi 20 février, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, Keven Cloutier a été intronisé au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), en marge du match opposant le Cool FM à l’Assurancia de Thetford Mines.



Malgré la défaite de 5 à 3 du club beauceron, la soirée a marqué un moment fort pour l’ancien capitaine et actuel entraîneur-chef de l’équipe.

Originaire de la région et figure emblématique du hockey en Beauce, Keven Cloutier a disputé l’ensemble de ses 18 saisons dans la LNAH avec le Cool FM de Saint-Georges. Double champion et quadruple meilleur pointeur de la saison régulière, il est devenu en 2022 le meilleur buteur de tous les temps du circuit avec son 329e filet. Le 6 janvier 2024, il a également été le premier joueur de l’histoire de la ligue à atteindre le plateau des 1000 points.

En 690 matchs de saison régulière, il a cumulé 343 buts et 667 aides pour un total de 1010 points, auxquels s’ajoutent 194 points en 154 rencontres éliminatoires. À sa première saison derrière le banc, il a aussi obtenu le titre d’entraîneur de l’année. Il occupe toujours cette fonction à Saint-Georges.

« Ça me fait vraiment chaud au cœur »

Contacté après la cérémonie, Keven Cloutier a admis avoir été profondément touché par cet honneur. « C’est sûr que ça m’a vraiment beaucoup touché en tant que personne, que ce soit au niveau de ma carrière de hockey, entraîneur ou quoi que ce soit. Quand on joue, on ne joue jamais pour avoir des reconnaissances personnelles. On joue la game parce que c’est notre passion. On aime ça et on veut gagner en équipe. »

Il souligne la reconnaissance de l’organisation et de la ligue. « Ça me fait vraiment chaud au cœur que le club prenne le temps de souligner ça comme ça. Puis je suis vraiment reconnaissant envers toute l’organisation, la Ligue nord-américaine, puis aussi beaucoup les partisans de Saint-Georges qui m’ont toujours beaucoup soutenu et appuyé. J’ai toujours senti leur amour à fond. »

Pour celui qui a porté les couleurs du Cool FM toute sa carrière, jouer à domicile a toujours représenté un privilège.

« Je pense que pour moi, ça a toujours été un privilège de jouer chez nous, en Beauce, devant mon monde. J’ai toujours pris une grande fierté à le faire. (…) Je suis vraiment très content. Puis oui, je suis vraiment fier de mon parcours en tant que joueur mais aussi en tant que personne. »

Aujourd’hui entraîneur, il se dit reconnaissant de pouvoir poursuivre sa passion dans la région. « Je suis vraiment reconnaissant aussi que Saint-Georges me donne l’opportunité encore à ce jour d’exercer ma passion, mais sous une autre forme, en tant que coach. »

Une défaite au goût amer

La cérémonie s’est toutefois déroulée dans un contexte de défaite face à l’Assurancia de Thetford Mines.

« Ça a été plate un petit peu qu’on s’incline devant Thetford cette soirée-là. Je pense que la cerise sur le sundae aurait été une victoire à la maison. Mais Thetford a une belle équipe. Ils ont joué un très bon match, puis on s’est quand même bien battu dans les circonstances. »

Malgré tout, l’objectif demeure clair pour la suite de son parcours derrière le banc. « J’aimerais beaucoup gagner au moins une coupe en tant qu’entraîneur, ça serait vraiment un bel accomplissement. Je serais vraiment fier parce que je me rends compte que coacher une gang d’individus, ce n’est pas toujours évident. C’est des hauts et des bas. » Attaché à son groupe, il conclut en évoquant son souhait pour l’avenir: « J’aime beaucoup cette équipe-là, puis j’adore chaque individu qui en fait partie. Donc je pense que le souhait que j’aurais, ça serait de gagner une coupe avec cette belle gang-là. Ça serait vraiment incroyable. »

Pour la Beauce, cette intronisation vient confirmer l’empreinte laissée par Keven Cloutier sur le hockey régional et sur la LNAH. Une reconnaissance qui s’inscrit dans l’histoire sportive de Saint-Georges, où il continue aujourd’hui d’écrire un nouveau chapitre, derrière le banc du Cool FM.