Notre-Dames-des-Pins: Les frères Auclair initient les jeunes au flag football

Voir la galerie de photos

Les frères Antony et Adam Auclair, originaires de Notre-Dame-des-Pins et anciens joueurs professionnels de football, étaient de retour dans leur village natal ce samedi 21 février dans le cadre des activités du centenaire de la municipalité.



Devant une trentaine de jeunes âgés de 10 à 14 ans, ils ont offert une initiation au flag football, discipline qu’ils pratiquent désormais et qu’ils contribuent à développer en Beauce et ailleurs au Québec.

Pendant près de deux heures, les deux Beaucerons ont partagé les bases techniques du flag football, tout en mettant l’accent sur le plaisir et l’activité physique. « C’est une petite initiation au flag football. Et on voulait montrer aux jeunes un petit peu des techniques associées au flag football, mais aussi simplement les faire bouger. Et on pense que c’est important de redonner à la communauté de Notre-Dame-des-Pins. Donc, en cette fête du centenaire, on pense important de venir donner du temps », explique Adam Auclair.

Après leur carrière professionnelle, les deux frères ont adopté le flag football, une version sans contact du football traditionnel. Antony Auclair, qui a joué six saisons chez les professionnels, poursuit aujourd’hui son parcours dans le flag compétitif et fait partie de la formation canadienne. Il est également engagé dans la promotion de ce sport, qui fera son entrée aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Le flag football, selon lui, permet de prolonger la pratique sportive en dehors de la saison traditionnelle. « Une saison de football, ce n’est pas très long. Donc c’est ça qu’il faut comprendre. On ne pratique pas le sport bien longtemps dans l’année. Donc nous, on se servait du flag comme entraînement, mais aussi pour avoir du plaisir, puis être compétitif à un autre moment que la saison de football. »

Développement et relève en Beauce

Les deux frères ont fondé l’entreprise Les Frères Auclair, qui offre des camps de développement en football et en flag football. L’objectif: transmettre les bases techniques et encourager la relève.

« Au point de vue du développement, tu peux appliquer les techniques du football au flag football. C’est ce qu’on trouvait intéressant. C’est pour ça qu’on joue depuis déjà plusieurs années pendant les saisons mortes. On voulait rester actif. On voulait trouver une façon de rester actif », précise Adam Auclair.

Les frères Auclair expérimentent actuellement à Québec un projet de développement destiné aux jeunes de 12 à 14 ans, où les équipes sont formées par les organisateurs et encadrées par des entraîneurs universitaires. « Le but de cette petite ligue, c’est d’apprendre un petit peu le jeu par le jeu. (…) Si le produit fonctionne, je pense qu’on va essayer de l’emmener en Beauce pour développer le flag ici », mentionne Adam.

Pour Notre-Dame-des-Pins et la Beauce, où le flag football gagne en popularité depuis plusieurs années, cette initiative s’inscrit dans une dynamique régionale de développement sportif. La possibilité de voir un tel projet s’implanter localement pourrait offrir une nouvelle avenue aux jeunes athlètes souhaitant demeurer actifs à l’année.



Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Antony et Adam Auclair ci-dessus.