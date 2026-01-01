Guerre en Ukraine: «On ne se fait pas trop d'illusions», dit Sylvain Longchamps

«On a tous hâte que la guerre se termine ici, mais on ne se fait pas trop d'illusions.»

C'est ce qu'a indiqué Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui vit et travaille dans l'Ouest de l'Ukraine, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Au moment où la guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année, la ligne de front a largement cessé de bouger. Le conflit en est un d'usure. Les négociations pour en arriver à un règlement de paix stagnent.

Selon le Center for Strategic and International Studies, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022, les forces russes ont essuyé des pertes estimées à près de 1,2 million de victimes militaires (ce qui comprend les personnes blessées, tuées ou disparues), dont 325 000 morts.

Toujours selon le CSIS, le bilan rapporte de 500 000 à 600 000 victimes, dont 100 000 à 140 000 morts, du côté ukrainien.

En fin de semaine dernière, des explosions ont tué une policière et fait au moins 15 blessés dans la ville de Lviv, laquelle se trouve à 25 kilomètres du village de Gorodok, où habite le Beauceron. «Il y a effectivement eu des explosions importantes, mais nous n'avons pas été touchés», a signalé M. Longchamps.

Par contre, les conditions de vie sont parfois difficiles, alors que sévit un hiver particulièrement dur en Ukraine. «Pour l'électricité, ça va plutôt bien en ce moment, mais ce n'était pas le cas il y a 2-3 semaines. Nous avons eu des périodes où nous avions 6 heures d'électricité par jour. On avait de l'électricité pendant 2 heures, ensuite 6 heures sans, et ainsi de suite», écrit-il, lui qui partage la maison avec son épouse ukrainienne, Oksana Krompashchyk.

Outre son travail d'agronome, il pratique aussi des activités commerciales, qui l'amènent en peu plus souvent à voyager en dehors de son pays d'adoption. «Mais l'Ukraine est quand même l'endroit où je passe la plus grande partie de mon temps.» Le couple est aussi venu au Québec pour la période des Fêtes.

Quant au conflit, Sylvain Longchamps évalue qu'il y a «beaucoup d'Ukrainiens qui seraient prêts à laisser des territoires, mais seulement s'il y a des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et pour le moment, ce ne sont pas des négociations, mais presque une capitulation forcée. Donc dans ces conditions, les Ukrainiens vont continuer. Ça peut durer encore longtemps.»

Pour le reste, la vie continue malgré tout. «Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme si on s'habitue à la guerre, à vivre dans un pays en guerre. Malgré tous ces événements tragiques, je pense que les gens essaient d'avoir une vie normale dans la mesure du possible. C'est probablement ce qui aide à passer à travers tout ça, d'un point de vue psychologique», a-t-il conclu.