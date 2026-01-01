Deux jeunes Beaucerons misent sur les boules d’énergie

Voir la galerie de photos

Originaires de Saint-Honoré-de-Shenley et de Courcelles, Mia Boucher et Xavier Lapierre ont lancé Joop Énergie alors qu’ils n’avaient que 17 ans.



Aujourd’hui âgés de 21 ans, les deux jeunes entrepreneurs beaucerons voient leur entreprise franchir une nouvelle étape, notamment après avoir été récemment commanditaire du Pentathlon des neiges de Québec. EnBeauce.com les a rencontré en entrevue pour en apprendre davantage sur leur parcours.

« L'idée de Joop nous est venue alors qu'on cherchait des collations santé sur le marché, mais on ne trouvait pas quelque chose qui était vraiment à notre goût, qui avait un goût frais et qui ressemblait à ce qu'on faisait déjà chez nous », raconte Mia Boucher.

À 17 ans, le couple décide de transformer cette idée en projet concret. « On s'était tout le temps dit que ça serait le fun de se lancer, de faire quelque chose ensemble. (…) Donc on a développé cette petite entreprise. »

Des marchés locaux à l’incubateur alimentaire

Les premiers tests se font dans les villages d’origine des deux jeunes. « On allait dans les petits marchés de nos villages, des tournois sportifs, des expositions, puis on voyait qu'il y avait un bel engouement pour ces produits-là », se rappelle Mia.

Constatant l’intérêt, ils s’inscrivent à l’incubateur alimentaire Mycélium à Québec pour structurer leur démarche. « C’est une formation d’un an qui nous a aidés à développer le produit côté alimentaire, mais aussi tout le branding de la marque et comment créer une entreprise. »

Xavier Lapierre confirme que le développement a pris plus de temps que prévu. « On pensait que ça allait prendre deux ou trois mois de créer le produit de A à Z puis de le mettre sur les tablettes. Mais ça peut prendre un an avant de dire que ton produit est prêt. »

Dans un marché déjà occupé par les barres protéinées, Joop Énergie mise sur un format distinctif. « Ce qu'on voulait vraiment, et qui nous démarque des autres collations sur le marché, c'est le fait qu'on soit des boules d'énergie. (…) Il y avait déjà beaucoup de barres sur le marché », explique Mia. Xavier ajoute : « Je trouve que le fait que ça soit une boule, c'est comme une portion. C’est comme si tu prenais juste la portion dont tu as besoin, c'est très pratique. »

Un défi de production

Si l’enthousiasme est au rendez-vous, les défis demeurent bien réels, notamment en production. « Je pense que nos plus gros défis, c'est la production. C'est quelque chose qu'on aimerait apporter à un autre niveau », souligne Mia, qui parle d’essais-erreurs constants pour améliorer la recette et les procédés.

Malgré tout, les deux entrepreneurs disent avoir toujours conservé le plaisir comme moteur. « C'était juste d'avoir du plaisir ensemble, de partager un beau défi comme ça. »

Leur récente participation comme commanditaire principal du Pentathlon des neiges marque également un jalon important. « Le fait qu'on soit commanditaire d'un grand événement, ça a apporté comme une certification, de dire "ok, ton produit est rendu assez haut pour être dans cet événement-là" », confie Xavier.

Le fait de distribuer près de 3 000 boules d’énergie, toutes faites à la main, représentait un défi logistique important pour l’entreprise encore jeune.

Grandir en restant ancré dans sa région

Malgré cette visibilité provinciale, Joop Énergie demeure solidement enracinée en Beauce. Les produits sont déjà offerts dans plusieurs points de vente locaux. « Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir justement des points de vente dans des endroits de notre région, insiste Mia. On en a à Saint-Georges, dans le coin de Saint-Victor, à Sainte-Marie, à Lambton, puis on commence à en avoir de plus en plus. »

L’objectif n’est pas de se retrouver partout au Québec immédiatement, mais de bâtir progressivement, en misant sur les relations humaines. « C'est vraiment le fun de collaborer avec ces personnes-là. (…) On va leur livrer directement encore pour l'instant. »

Les deux jeunes souhaitent multiplier les collaborations, être présents dans les événements sportifs régionaux et inspirer d’autres jeunes à se lancer.

Pour la Beauce, leur parcours illustre la vitalité entrepreneuriale de la relève régionale. Partis d’une recette maison, Mia Boucher et Xavier Lapierre poursuivent aujourd’hui le développement d’une entreprise qui, tout en grandissant, demeure profondément ancrée dans sa communauté.



Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Mia Boucher et Xavier Lapierre ci-dessus