La Voix: René Lajoie remporte son duel

René Lajoie, de Saint-Prosper, a remporté son premier Duel dans l’émission La Voix diffusée ce dimanche soir sur TVA.

Son coach et ami Mario Pelchat l’a mis face à Romy Dang, une candidate âgée de seulement 16 ans et originaire de Laval. « Qu’est-ce qui rend Romy redoutable ? Sa jeunesse et sa fougue, va falloir que je fasse gaffe! », a admis le Beauceron face caméra.

L’objectif étant de les challenger en créant ce numéro intergénérationnel. « J’ai jumelé les équipes sans aucune idée préconçue. C’est au moment où vous allez faire la chanson que vous allez me prouver qui vous êtes et si vous devez continuer, ou pas, la course. J’essaie de jumeler des voix qui vont bien aller ensemble, mais après c’est à vous de faire le travail », leur a expliqué Mario.

En interprétant le titre Chanter, de Florent Pagny, ils ont eu à relever chacun un défi personnel: René devait être dans l’émotion et Romy devait prendre confiance. « Il faut qu’on sente que c’est viscéral, que vous en avez besoin comme de respirer », leur a conseillé leur coach.

Soutenu par sa femme et déterminé à poursuivre l’aventure, René Lajoie a donné le meilleur de lui-même pour cette chanson. « T’es une voiture de luxe, on sait qu’on va se rendre à bon port! T’es solide », a souligné la juge France D’Amour suite au numéro des deux chanteurs. « J’ai senti que tu nous amenais avec toi dans cette perfo », a ajouté Roxane Bruneau.

De son côté, Corneille a été épaté par la proposition de Romy à son jeune âge. « Romy a 16 ans! J’ose même pas imaginer ce que tu seras capable de faire à 17! »

« Vous étiez égaux dans la livraison, c’est ça qui rend la chose très difficile pour moi. Je voudrais vous garder tous les deux, mais la suite sera plus ardue. Je vais continuer avec René », a finalement conclu Mario Pelchat. Cependant, Corneille a « volé » Romy, qui pourra donc également poursuivre l’aventure.

L'émission continue dimanche prochain sur TVA, avec un duel de Zac Provençal, originaire de Lac-Etchemin.