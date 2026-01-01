Gâteaux personnalisés : Catherine Roy vit enfin de son art culinaire

Passionnée des arts et de cuisine, Catherine Roy crée des gâteaux personnalisés depuis près de 20 ans.

Dernièrement, la Beauceronne de 46 ans a réalisé son rêve d’enfant en se consacrant à temps plein à son univers culinaire. À ce jour, elle produit environ 300 gâteaux par année.

Depuis plusieurs années, elle souhaitait travailler à temps plein dans sa cuisine pour faire ses gâteaux. Cependant, elle voulait être prête et offrir quelque chose de différent. Finalement, elle ouvre Pique-saveurs traiteur avec une associée, Sophie. « C’est l’aboutissement de toutes mes années de pâtisseries », a confié Catherine. Elles sont donc les nouvelles propriétaires de la cafétéria chez Transcontinental à Beauceville.

Aussi, en collaboration avec Brooklyn 2.0 situé sur le boulevard Dionne à Saint-Georges, elles offrent des gâteaux réalisés par Catherine, du crémage en pot, du prêt-à-manger et des produits locaux. « Notre but c'est vraiment d'apporter une diversité », a mentionné la passionnée. « C’est ce que j'ai toujours voulu faire vraiment dans ma vie, je me sens vraiment bien. »

La pâtisserie comme fil conducteur

« Mon goût de la cuisine part lorsque j’avais 5 ans. Mes grands-parents avaient une grosse auberge sur la côte Nord où ils recevaient des vedettes. Un soir où j'étais toute seule avec ma grand-mère, elle m'a fait venir en cachette dans la cuisine puis elle m'a donné un Moka », se remémore la cuisinière. À partir de là, elle a commencé à avoir ce rêve en tête.

Catherine a toujours eu un côté artistique. Elle a fait un DEC en arts au Cégep, qui lui a permis de vraiment se découvrir. Bien qu’elle ne pensait pas allier son art à la cuisine, les deux se sont finalement associés petit à petit. « La cuisine et les arts ça a tout le temps fait partie de ma vie. (...) Ce qui me plaît c’est la liberté de créer, c’est comme peindre une toile.»

En effet, elle a commencé par faire des gâteaux pour ses enfants. Elle s’est essayée à plusieurs types de designs et de méthodes pour ses réalisations, jusqu’à découvrir qu’elle pouvait vraiment créer des choses. « Je me suis dis que c’était comme de la pâte à modeler, on pouvait tout faire. Alors j’ai commencé à travailler ça ». Puis, il y a presque 20 ans, elle a reçu sa première commande, un gâteau de baptême pour la fille d’une amie. Elle a toujours cuisiné par passion, mais à partir de ce moment-là elle s’y est plus intéressée. À force d’en faire, elle s’est spécialisée dans la création de gâteau personnalisé. À ce jour, elle en réalise environ 300 par année.

« J’aime faire ce que les gens aiment avoir, ce qui va faire plaisir. Je m’applique pour que la personne qui le reçoit soit heureuse », a-t-elle conclu.