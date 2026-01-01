Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com (2 de 8)

Portrait de femme: Fabienne Perreault

durée 18h00
1 mars 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Fabienne Perreault, directrice générale au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte-Marie.

Dans le domaine du tourisme depuis de maintenant plusieurs années, Fabienne Perreault, a la Beauce tatouée sur le coeur et adore mettre sa région en valeur dans diverses projets. Avec plusieurs projets majeurs réalisés chez Destination Beauce, dont la célèbre Route Touristique de la Beauce, Fabienne est aussi très engagée dans sa municipalité, à Saints-Anges. 

Elle est désormais une jeune gestionnaire dynamique et passionnée au sein du Domaine Taschereau - Parc Nature, toujours avec l'objectif de faire rayonner son territoire. 

Découvrez Fabienne Perreault en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série «Portrait de femmes» 2026 ci-dessus.

