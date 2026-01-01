Un choix crève-cœur pour Luce Lacroix qui tourne la page de la Maison de la famille

Après près de trois décennies à la direction de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale, Luce Lacroix a choisi de se consacrer entièrement à sa nouvelle mission comme mairesse de la ville de Sainte-Marie.

« Oui ça a été une décision difficile », a confié la nouvelle mairesse en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « J’ai pas de date de départ. (...) Aussi longtemps que l’organisation aura besoin de moi pour assurer la transition, je serai là. »

Sa passion pour la Maison de la famille a débuté en 1998, après un retour aux études. À l’époque, l’organisme traversait des difficultés financières et cherchait une étudiante pour l’été. « Je suis carrément tombée en amour avec l’organisation », se souvient Luce Lacroix, qui a toujours cet organisme tatoué sur son cœur. Désireuse de continuer son engagement, elle y a effectué tous ses stages avant d’obtenir un financement d’Emploi Québec, permettant à l’organisme de lui offrir un poste.

D’étudiante à directrice, elle a croisé le chemin de nombreuses familles venues demander de l’aide et du soutien. « Toutes les familles m'ont marquées sincèrement! C'est loin d'être cliché, parce que quand on est en relation d'aide ou en service social, on s’investit beaucoup auprès des gens qu'on accompagne. La beauté de ça c'est que ces gens-là n'ont pas conscience qu’ils nous donnent tout autant. » Chaque sourire, chaque enfant qui se développe, chaque parent qui reprend confiance en lui, l’ont nourri durant toutes ces années. Beaucoup plus « qu’une paye dans mon compte de banque. »

Élue mairesse à la ville de Sainte-Marie le 2 novembre dernier, Luce Lacroix a été forcée de constater que 24 heures dans une journée ne suffisent plus. « Je pensais réellement être en mesure de faire les deux, mais malheureusement c’est deux emplois à temps plein. (...) C’est vraiment un manque de temps et pas d’intérêts, bien au contraire. »

Pour ne pas nuire à cette organisation qu’elle adore, en raison de ses nouvelles obligations, elle a dû faire un choix « crève-coeur » en quittant son poste de directrice de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce. « Je dois laisser la place à quelqu'un qui va prendre tout simplement le relais », a-t-elle admis.

Selon la Beauceronne, l’organisme a besoin de quelqu'un à temps plein « qui a les deux mains sur le volant puis qui guide l'équipe. » Équipe qu’elle remercie, par ailleurs, de l’avoir toujours suivis dans ses folles idées d’activités et pour son implication auprès des familles.

Pour finir, elle retient de ses trente dernières années de nombreux moments forts, dont la période des inondations en 2019 alors que la Maison de la famille est venue en aide à la population durant sept semaines ou encore la fois où Air Canada a appelé pour emmener des enfants en avion à Disney World en Floride pendant 48 heures.