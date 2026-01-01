Nous joindre
Entrevue vidéo EnBeauce.com (1 de 8)

Portrait de femme: Mélissa Pomerleau

28 février 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Mélissa Pomerleau, une native et résidente de Sainte-Clotilde-de-Beauce, à la fois entrepreneure, mentore, conférencière, autrice, artiste-peintre, sculptrice... et chanteuse de jazz, de soul, de blues et de pop-rock! Vraiment, la femme à tout faire.

C'est d'abord en architecture et design qu'elle a mené ses affaires en début de carrière, avant de changer d'orientation.

Depuis 25 ans, elle offre du mentorat organisationnel en entreprise, par lequel elle propose aux leaders et hauts dirigeants de compagnies, de placer l’aspect humain bien avant la poursuite de la haute performance en entreprise, soit celui celui d’être, avant le besoin de faire

Mélissa Pomerleau est aussi l'auteure de trois livres: Code d’honneurL’inébranlable puissance de votre cerveau, et Momentum. Dans ce dernier titre, elle convie à une traversée intérieure où la vulnérabilité devient une force et où chaque pas posé en pleine conscience déclenche, ce qu'elle appelle, un effet papillon.

De même, ses multiples facettes artistiques se manifestent à travers ses peintures, ses sculptures et ses installations immersives. 

Enfin, pianiste et chanteuse depuis l’âge de 6 ans, ses prestations musicales sont très variées, que ce soit pour animer des événements corporatifs ou encore, des expériences de collaboration, comme celle menée avec l’Orchestre Sympho-pop de Québec-Voilà.

Découvrez Mélissa Pomerleau en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série «Portrait de femmes» 2026.

