Cinq récipiendaires de la Médaille de l'Assemblée nationale

Cinq Beauceronnes et Beaucerons ont reçu aujourd'hui la Médaille de député de l’Assemblée nationale du Québec.

La remise de cette distinction honorifique a été effectuée par le ministre et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, lors d'une cérémonie au Centre des congrès Le Georgesville, de Saint-Georges.

Il s’agit de la plus haute distinction pouvant être décernée par un député ou un ministre au Québec.

D'entrée de jeu, l'élu a signalé aux récipiendaires qu'il les avait choisis «judicieusement et avec énormément de réflexion» et que leurs noms étaient en tête d'une liste prête depuis deux ans.

La première à recevoir la médaille a été Manon Veilleux. Issue du milieu des affaires, elle œuvre depuis 25 ans en philanthropie et en implication citoyenne. Elle a notamment assumé pendant plus de 10 ans la présidence de la Fondation Santé Beauce-Etchemins, assuré le mentorat d’affaires pour plusieurs dizaines d'entreprises en Chaudière-Appalaches, en plus de consacrer bénévolement avec le Conseil économique de Beauce et l'organisme CAUCA. Mme Veilleux compte aussi parmi les membres fondateurs de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Elle a aussi été conseillère, puis mairesse de la Municipalité du Lac-Poulin.

«Je ne m'attendais pas à ça. J'aime donner de mon temps. Comme ma mère me dit toujours: "Plus que tu donnes, plus tu reçois". Et la vie me donne beaucoup. Ça fait que j'aime donner», a signalé Mme Veilleux.

Le seconde médaille est allée à Pierre Thabet. L’homme d’affaires a fondé en 1983 son entreprise manufacturière de planchers Boa-Franc, devenue aujourd'hui Mirage, qui compte des usines au Québec, en Ontario et en Virginie, près de 800 employés, plus de 1500 détaillants spécialisés et 49 distinctions reçues au cours des 20 dernières années. Il a cédé récemment les rênes de son entreprise à son fils.

Aussi, le député Poulin a tenu à souligner son «engagement humain, sans bruit, sans éclat», qui a permis de soutenir des initiatives en santé, en éducation et en culture, à travers des organisations comme l'Hôpital Sainte-Justine, Leucan, Centraide, l'École d'entrepreneurship, l'Université Laval, Moisson Beauce et Beauce Art.

«C'est tout un honneur. C'était pas recherché. J'essaie de voler sous le radar. Je pense que les choses qu'ont fait bien dans la vie, ça nous rattrape. bien à la vie. Donner, ça appauvrit pas. Au contraire, ça n'enrichit. Je suis fier de tout ce que j'ai fait au cours des 68 dernières années», a partagé l'entrepreneur.

C'est le maire sortant de Saint-Robert-Bellarmin, Jeannot Lachance, que le député a choisi comme troisième récipiendaire. Il s’inscrit dans les records d’implication en politique municipale dans la région, après cinq mandats à la tête de la localité, soit 27 années au total.

Il a notamment assumé le leadership pour la mise en place d'installations de loisirs et d'espaces communautaires, favorisant les rassemblements intergénérationnel, comme des surfaces de deck, une terrasse, un terrain de balle, un sentier glacée et un gazebo. Il compte aussi de multiples réalisations de services municipaux essentiels comme la caserne d'incendie, le garage municipal, la station d'arrosage et les camions de déneigement.

En recevant sa médaille, M. Lachance a tenu à dire que même si, administrativement, sa municipalité se trouvait en Estrie, «notre coeur est en Beauce.»

L'auteur-compositeur et interprète, Maxime Landry, a également été reconnu lors de la cérémonie, lui qui s’est taillé une place de choix dans le paysage culturel québécois. Récipiendaire de cinq prix Félix, il cumule les honneurs musicaux sur la scène artistique québécoise. Fort de 13 albums à son actif, il est également l’auteur de cinq livres jeunesse. L'artiste manifeste aussi son engagement social, comme porte-parole d'Opération Enfant-Soleil, auprès des banque alimentaires et en s'associant au projet Québec-Afrique, entre autres.

«J'ai toujours chanté avec mon cœur, en disant cet amour-là que j'ai pour pour mon coin, pour ma Beauce [...] Depuis 2009, je peux dire que j'ai vraiment toute la Beauce derrière moi. Je l'ai senti dès le départ avec avec Star Académie. Chaque projet, chaque fois, je mets les pieds chez nous, je sens comme une immense famille. J'oublierais jamais d'où je viens», a lancé le chanteur.

Enfin, Suzanne Bougie a obtenu la distinction, notamment pour avoir oeuvré pendant près de 20 ans comme journaliste à Radio-Beauce, «où elle a marqué la région par sa rigueur, sa passion et son authenticité», a indiqué Samuel Poulin. Ayant à cœur la cause des femmes, elle s’implique toujours dans de nombreuses causes régionales comme animatrice bénévole et s’assure de toujours mettre en valeur ses invités. «Cette honneur me touche profondément. C'est avec humilité, mais beaucoup de fierté que j'accueille cette médaille», a fait savoir la communicatrice.