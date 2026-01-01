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Originaire de Beauceville

Un prix de rayonnement international à Jean-Sébastien Daigle

durée 18h00
15 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Originaire de Beauceville, Jean-Sébastien Daigle vient de recevoir le Prix du rayonnement international de la Jeune Chambre de commerce de Québec (JCCQ).

Cette distinction lui a été remise dans le cadre du gala du 34e concours de la Jeune Personnalité d’Affaires (JPA) de l’année, qui s'est tenu le mois dernier au Théâtre Capitole de Québec.

Il est designer d’entreprises et cofondateur, avec son collègue Éric Letarte, de Conseil & friends, un studio de co-création stratégique qui accompagne les entreprises désirant créer et déployer des produits et outils numériques.

Les deux compères proposent «des manières simples et efficaces d’utiliser la psychologie, les dynamiques de groupe, les sciences créatives, les approches cognitives et les techniques de facilitation pour amener des équipes à inventer ensemble bien au-delà de leurs habitudes», indique la mission de l'entreprise.

Graphiste de formation, Jean-Sébastien Daigle, agit aussi comme conférencier et chargé de cours à l’École de design à l’Université Laval.

La compagnie Conseil & friends a également entièrement conçu et réalisé un jeu de société, La Partie Prenante, dans lequel les participants doivent former et gérer une organisation de toutes pièces, ce qui rend le design d’entreprise concret, collaboratif, et réaliste.

Disponible en français et en anglais, le jeu est actuellement en traduction vers l’allemand et le portugais.

 

 

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