Cassandra Dupont: histoire d'une pilote d'hélicoptère passionnée

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Originaire de Sainte-Justine, Cassandra Dupont mène aujourd’hui une carrière hors du commun comme pilote d’hélicoptère dans le nord du Québec.

Après son secondaire, Cassandra a beaucoup hésité à se lancer dans des études parce que sa seule vraie vocation était de voyager. Encouragée par ses proches, elle décide finalement d’entreprendre des études en archéologie. Finalement, c’est son emploi étudiant à l’aéroport de Québec qui va la guider vers le métier qui la passionne aujourd’hui.

D’abord agente de comptoir, elle a ensuite été recrutée par des agents de bord pour travailler directement pour Air transat. « Donc, un mois plus tard, j'ai déménagé à Toronto où j’ai fait le métier d'agent de bord pendant un an, jusqu’à la pandémie », a expliqué Cassandra en entrevue avec EnBeauce.com. Elle est alors rentrée au Québec et a intégré le Centre Québécois de Formation Aéronautique pour trois ans.

« À la base, je voulais être pilote de ligne, mais là j'ai découvert les hélicoptères, puis je me suis rendu compte que ça rejoignait beaucoup plus mes intérêts personnels, puis ma personnalité. C'est un métier qui comporte beaucoup de défis, beaucoup d'aventures et les journées ne se ressemblent pas du tout. À partir de là, j'ai choisi de devenir pilote d'hélicoptère et c'est ce que je fais depuis juin 2024. »

Désormais installée à Sept-îles, la Beauceronne est pilote pour Hélicoptères canadiens et intervient essentiellement pour le chemin de fer d'ArcelorMittal, au nord de Port Cartier. « Au travers de ça, on a quelques missions qui diffèrent. Des fois c'est Hydro-Québec, ça peut être la communauté à Sept-îles qui a besoin, sinon c’est surtout pour le chemin de fer. (...) Les besoins sont assez divers, ça peut être simplement transférer des travailleurs d'un camp à un autre, mais parfois il peut y avoir d'urgence comme un déraillement de train ou des bris quelque part. »

Ce qui lui plaît surtout dans son travail, ce sont les défis et les échanges avec tous les spécialistes qui croisent son chemin. Depuis son hélicoptère, elle profite également de la nature qui la fascine.

En seulement deux ans, elle a déjà secourue un motoneigiste blessé et participé à des vols d’observation de la faune près du cercle polaire. Elle a aussi rencontré de nombreux animaux sauvages notamment des bœufs musqués, des loups et de grands troupeaux de caribous.

Dans cette entrevue vidéo, elle raconte son parcours, ses interventions marquantes ainsi que la réalité de son quotidien.

Écoutez Cassandra dans la vidéo ci-dessus.