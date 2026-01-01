M.A.D. Trio: un projet musical né d’amitiés et de rencontres

Voir la galerie de photos

Composé de deux artistes beaucerons, David Latulippe (voix) et Marjorie Bourque (violon), ainsi que d’Anthony Gagnon Boisvert (piano et guitare), M.A.D. Trio trace tranquillement sa voie sur la scène musicale québécoise.



Rencontrés récemment par EnBeauce.com, les membres du trio sont revenus sur la naissance du projet, leur façon de travailler et l’importance particulière que la Beauce occupe dans leur démarche artistique.

Le trio ne s’est pas formé sur un coup de tête. David Latulippe explique que l’idée a mûri à la suite de collaborations antérieures. « Ça part quand même de loin parce que j’ai rencontré Marjorie puis Anthony sur un projet qu’on a fait, "Une nuit sous les ponts de Paris". Marjorie était violiste, Anthony était chef pianiste. Après ça, on a gardé contact. Moi et Marjorie, on est devenus plus proches, puis on s’est dit que ça serait le fun d’avoir un projet chant-violon », raconte-t-il.

Rapidement, une réflexion s’est imposée sur la formule musicale. « On est deux instruments mélodiques et on joue un peu dans le terrain de l’autre. Je trouvais qu’il manquait peut-être le côté harmonique de la chose, donc de là est venue l’idée d’Anthony », ajoute Marjorie Bourque.

Créer un projet à leur image

Habitués au travail de pigistes, les trois musiciens ressentaient le besoin de bâtir un projet plus personnel. « Le téléphone sonne et on va sur plein de projets, mais personnellement, je n'avais pu un projet à moi où on pouvait faire nos propres arrangements, décider ce qu’on voulait faire », souligne David Latulippe. Le choix s’est naturellement porté vers des reprises, avec une liberté assumée. « Le but est qu’on puisse jouer autant dans un mariage que dans un événement extérieur l’été. On veut vraiment ouvrir les horizons et jouer partout », explique-t-il, précisant que la question des compositions originales n’a jamais été centrale au projet.

Chez M.A.D. Trio, les arrangements se construisent sans plan préétabli. « Les choses se font un peu toutes seules. On répète ensemble, il n’y a pas de préparation avant nos réunions. On *jam* la toune et on fait nos arrangements comme ça. On est très acoustique, donc l’arrangement devient original rapidement », décrit Anthony Gagnon Boisvert. Cette approche laisse aussi place à l’exploration vocale. « On a deux tounes où on fait vraiment trois voix. C’est vraiment intéressant et ça sonne vraiment bien », ajoute David Latulippe.

La Beauce comme point d’ancrage

Pour les deux membres beaucerons du trio, revenir jouer dans leur région avait une valeur symbolique forte. « Avec Marjorie, on est les deux de la Beauce et on veut jouer en Beauce. Le premier show qu’on a fait, c’était à Saint-Frédéric. C’est là qu’on a senti le pouls de notre projet. Ça a vraiment bien été. Les Beaucerons sont prêts à nous accueillir », confie David Latulippe.

Au-delà des spectacles, Marjorie Bourque y voit aussi un rôle de transmission. « La musique prend de plus en plus de place dans les écoles (...) Si on vient jouer, on peut aussi montrer aux jeunes que c’est possible d’être chanteur, guitariste ou violoniste. Que ça peut devenir une passion ou même une carrière », souligne-t-elle.

Le trio, qui en est encore à ses débuts, prend déjà les réservations pour les prochains mois et notamment la période estivale. Les personnes intéressées peuvent contacter le groupe à madtrio.musique@gmail.com .

Il est possible d’écouter l’intégralité de notre entrevue vidéo avec les membres de M.A.D. Trio directement ci-dessus.