Six témoignages en vidéo

Rester actif et positif: six retraités témoignent de leur bonheur

durée 18h00
13 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Rester positif, actif et vivre au jour le jour seraient les secrets pour une retraite heureuse selon six résidents dynamiques du Manoir du quartier à Saint-Georges.

Retraités depuis de nombreuses années, Suzanne Lapierre et son mari Jacques Grenier, ainsi que Renée Roy, Mario Bourque, Anne-Renée Lachance et Lisette Pelletier se sont confiés sur leur ressenti vis à vis de cette nouvelle étape de la vie.

Pour eux la retraite c’est une nouvelle liberté, l’occasion de faire ce qu’on a pas le temps de faire quand on travaille et l’opportunité de prendre soin de sa famille. « Pour moi c’est l’aventure qui continue », a mentionné Jacques Grenier, ancien policier passionné qui savoure sa retraite aux côtés de sa femme. « Ça fait 25 ans de pur bonheur », a justement souligné Suzanne. 

Au travers de leurs activités personnelles comme la marche, la danse, les casses-tête, ces aînés donnent de leur temps à différents organismes en tant que bénévoles. Ils tâchent de prendre soin d’eux et de leur prochain.

« Rester actif ça nous permet de rester vivant! Ça nous aide à bien vieillir, à garder l'esprit ouvert et à rencontrer de nouvelles personnes », a précisé Mario Bourque.

En rencontre avec EnBeauce.com, ils reviennent sur leur retraite, ce que cette étape représente pour eux, comment ils s'occupent et pourquoi c’est important pour eux de rester actifs.

Visionnez l'entrevue vidéo ci-dessus.

L'Amour avec un grand A

