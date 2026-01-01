Vibrant plaidoyer de Nathalie Poulin devant le Comité fédéral des transports

Voir la galerie de photos

«À compter d’aujourd’hui, je considère que si le gouvernement ne s’attelle pas à la tâche (d'être plus sévère dans l'émission de permis de conduire aux camionneurs), au prochain drame, vous aurez tous du sang sur les mains.»

C'est la frappante conclusion livrée ce lundi 26 janvier à Ottawa par Nathalie Poulin, lors de son témoignage devant le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes.

Dans son vibrant plaidoyer, la dame a demandé aux élus de «poser des actions concrètes» pour mieux encadrer l’industrie du camionnage au pays, elle qui a perdu sa fille de 26 ans, en décembre 2024, alors qu'un poids lourd s'est renversé sur la voiture d'Alexandra Poulin, au croisement du boulevard du Cap et de la rue principale (route 173) à Vallée-Jonction. Plus d"un an après la tragédie, la mère endeuillée attend toujours de recevoir le rapport du coroner sur les circonstances de l'accident.

À titre individuel, Nathalie Poulin est venue témoigner devant ce comité fédéral qui enquête sur l'évolution du contexte relatif aux camionneurs au Canada, mieux connu comme le phénomène appelé Chauffeurs inc., un modèle d’affaires où des entreprises de camionnage embauchent des chauffeurs, souvent des travailleurs étrangers inexpérimentés et avec peu de formation.

Elle a déploré que le camionneur impliqué dans l’accident ayant coûté la vie à sa fille ait notamment ignoré plusieurs panneaux de signalisation lui interdisant de circuler dans le parcours qu'il a emprunté.

«Comment des entreprises qui ne se conforment pas aux lois sur la sécurité routière peuvent être encore sur les routes? Comment on peut tolérer ça aujourd'hui en 2026? C'est une aberration», a lancé Mme Poulin.

Elle plaide d’ailleurs pour la création d’une escouade qui aurait le pouvoir d’effectuer des vérifications mécaniques et de tester les compétences des chauffeurs d’une entreprise dont un véhicule est impliqué dans un accident. Elle demande aussi la création d’un registre national pour les contrôleurs routiers, afin que chaque province puisse connaître les infractions commises par les chauffeurs à travers le pays.

Écoutez l'intégrale du témoignage de Nathalie Poulin devant le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ainsi que ses réponses aux questions du député fédéral de Beauce, Jason Groleau, qui est membre de ce comité.

Avec la collaboration du bureau du député fédéral de Beauce pour l'obtention de la vidéo de comparution.