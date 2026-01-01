Défi vision de la Fondation Mira: Pierre-Olivier veut revivre son rêve

Pierre-Olivier Doyon, malvoyant, a décidé de revivre son rêve en participant pour une seconde fois au Défi vision – La course la plus folle au monde.

C’était le 4 juillet 2025, avec son ami et copilote Patrick Guillemette, que le résident de Notre-Dame-des-Pins participait pour la première fois à cette course automobile organisée par la Fondation Mira à l’Autodrome de Granby. « J'étais comme un enfant, j’étais au paradis. Pour moi c’était un rêve de conduire une voiture. Je l’ai su quand même assez jeune que je n’allais jamais pouvoir conduire et ça a été un gros deuil dans ma vie de jeunesse. Aujourd'hui je peux avoir la fierté de dire que j'ai conduit une voiture au moins une fois dans ma vie, et ce, sur une piste de course avec 46 non-voyants », avait confié Pierre-Olivier l’an passé, après cette expérience extraordinaire.

Cette course réunit des pilotes ayant un handicap visuel plus ou moins important. Pour que tout le monde soit au même niveau, ils ont tous les yeux bandés et sont guidés par un copilote voyant. Les voitures doivent réaliser une dizaine de tours de piste à une vitesse moyenne de 15 à 30 km/h.

Le Beauceron atteint d’une rétinite pigmentaire de l'œil souhaite revivre ce moment le 3 juillet prochain, toujours accompagné de Patrick Guillemette. Dans cet objectif, il réalise une collecte de fonds visant un minimum de 1 500$, indispensable pour valider son inscription. Rappelons que l’an dernier, il a remis 7 300 $ à la Fondation Mira.

Collecte de fonds

Pierre-Olivier tiendra donc un dîner spaghetti bénéfice le 26 avril prochain, de 11 h à 14 h. Le repas, au coût de 20 $ par personne, aura lieu à l’école des Deux-Rives et sera animé par un duo musical Franco et Country, composé de Sonia Poulin et Francis Audet. Les billets sont disponibles directement auprès du pilote à podoyon93@gmail.com, sur sa page Facebook Pierre-olivier Doyon ou à la pharmacie Brunet Plus de Saint-Georges.

De plus, le Beauceron sera présent au centre commercial Centre Ville à Saint-Georges le 5 mars, pour amasser des dons pour la Fondation Mira et vendre des billets de son dîner spaghetti. « Il n’y a pas de petit montant, le but c’est de ramasser le plus d’argent possible », a-t-il précisé en entrevue pour encourager tout le monde à donner, même une petite somme.

Pour faire un don en ligne, cliquez ici: https://jedonneenligne.org/mira/campagne/jaidemira/challenges/view/da352a85-feed-11f0-a9e4-0050560131d0