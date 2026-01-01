Mort de Franco Nuovo: un choc pour Kéven Breton

Comme pour tout le milieu médiatique et la population en général, la mort subite du journaliste et animateur, Franco Nuovo, survenue hier, a été accueillie comme «un choc» par Kéven Breton.

«On ne s’y attendait pas du tout. il était quelqu’un d’accueillant, de chaleureux et qui prenait soin de son équipe», a partagé le chroniqueur sportif, originaire de Saint-Georges, dans un message transmis à EnBeauce.com.

Le Beauceron partageait l'antenne de Radio-Canada avec lui, toutes les semaines, dans le cadre de l'émission radiophonique Dessine-moi un dimanche. «Je me compte chanceux d’avoir fait quatre belles saisons avec lui», a-t-il ajouté.

Sur sa page Facebook, Kéven Breton a publié la dernière photo d'équipe, prise le 1er février, avec la mention: «Bonne route, mon gaillard. Tu vas me manquer.»

Signalons au passage que le Georgien est affecté présentement à la couverture des compétitions de luge, skeleton et bobsleigh des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina.

Il agira aussi comme co-animateur, avec Geneviève Tardif, de l’émission quotidienne Milan maintenant, pour nous faire voir des épreuves en direct et les meilleurs moments des compétitions des Jeux paralympiques, qui débuteront à Milano-Cortina le 6 mars prochain.