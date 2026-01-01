Les 1000 câlins de Marie: des bébés pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété

Voir la galerie de photos

Fondée en 2020 par Marie-Claude Bouchard, de Saint-Zacharie, Les 1 000 câlins de Marie offre aux aînés des moments de douceur à l’aide de bébés reborn conçues pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété.

Au début de la pandémie, la Beauceronne a commandé son tout premier bébé reborn, une poupée hyperéaliste souvent utilisée au cinéma. Dès qu’elle l’a tenu dans ses bras, elle a immédiatement pensé à sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. C’est à ce moment qu’est née l’idée de créer une entreprise dédiée aux personnes âgées.

Aujourd’hui, Marie-Claude se déplace dans les résidences pour aînés et les CHSLD de la région afin de permettre aux résidents de revivre des souvenirs liés à la parentalité. « Je leur rappelle des moments qui ne sont pas si loin pour eux. Moi-même, quand je prends les bébés dans mes bras, je pense à mes enfants qui étaient encore petits hier », a confié la mère de trois enfants en entrevue avec EnBeauce.com.

Lors de ces ateliers, les réactions sont souvent très fortes pour les participants. « On voit toutes sortes d’émotions, certains pleurent, d’autres rient. Je leur mets les bébés dans les bras et je leur fais chanter des berceuses. »

Formée comme préposée aux bénéficiaires, Marie-Claude a toujours eu une facilité à entrer en contact avec les personnes âgées. Selon elle, ces moments ont aussi des bienfaits physiques et psychologiques. « Ça permet de garder un certain tonus dans les bras et ça aide à calmer l’anxiété », a-t-elle expliqué.

Lors de ses visites, elle transporte une douzaine de bébés reborn, accompagnés de nombreux vêtements. Elle adapte ainsi les tenues selon les saisons et les thématiques abordées avec les résidents.

Chaque poupée est fabriquée à la main et nécessite un travail minutieux qui s’échelonne sur plusieurs heures. Dans ce reportage, Marie-Claude présente d’ailleurs les différentes étapes de création de ses bébés reborn, de la peinture des traits du visage jusqu’aux derniers détails, en passant par l'ajout de cheveux un à un.

Apprenez-en plus en visionnant le reportage vidéo ci-dessus.