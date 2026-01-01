Zac Provençal et René Lajoie représentent la région à La Voix

Zac Provençal, de Lac-Etchemin, et René Lajoie, de Saint-Prosper, représentent la région dans l’émission La Voix diffusée sur TVA.

Chacun avec leur voix et leur parcours bien différents, les deux participants ont séduit le jury de l’émission lors des auditions à l’aveugle. EnBeauce.com s’est entretenu avec eux pour en savoir plus sur leur expérience.

Zac Provençal, 17 ans, de Lac-Etchemin

Ce jeune homme chante depuis l’âge de sept ans. Plongé dans un univers musical dès son plus jeune âge par son père et son frère drummer, il a chanté pour la première fois sur scène à neuf ans. Depuis quelques années, ils ont fondé ensemble le Provençal Band et se produisent dans la région.

C’est son frère qui a poussé Zac à se lancer dans l’émission. « Je ne me voyais pas tant à la télé, a-t-il confié en entrevue. Je me suis inscris et ça bien fait puisque j’ai été pris! »

L’expérience des auditions a l’aveugle a été « fun, mais stressante » pour le jeune chanteur.

France D’Amour et Roxane Bruneau se sont toutes deux retournées lors de son interprétation de Je chante comme un coyote. « Mon idée de départ c’était France parce qu’elle a déjà fait du rock et elle a de l’expérience. Je suis resté là-dessus, mais ce n’était pas facile parce qu’elles m’ont fait toutes les deux de très bons commentaires », a conclu le candidat.

René Lajoie, 57 ans, de Saint-Prosper

Pour ce qui est du quinquagénaire, sa carrière musicale est déjà bien lancée alors qu’il a sorti plusieurs albums solo, joué dans des comédies musicales et qu’il est membre du groupe vocal masculin Tocadéo.

« Je chante depuis aussi loin que je me souvienne (...). À la fin de mon secondaire je chantais dans les corridors de l’école et mon professeur de musique m’a encouragé à participer au spectacle de fin d’année. C’était en 1986 environ. Ça m’a beaucoup plu, ça a plu au public et à partir de là je n’ai jamais vraiment arrêté », a-t-il conté.

Après plusieurs années d’hésitation, il a décidé de se lancer dans l’aventure de La Voix. « Je voulais aller là-bas pour m’amuser. Ça fait une dizaine d’années que j’hésitais à y aller, pour toutes sortes de mauvaises raisons. J’étais pas prêt à ce que personne ne se retourne. Mais là quand j’ai pris la décision de m’inscrire, j’étais prêt à tout! »

En participant à l’émission, il tenait également à partager son expérience avec les plus jeunes participants ainsi que son amour pour la scène et pour la chanson française. C’est justement pour cette raison qu’il a interprété Le France, une chanson de Michel Sardou.

Mario Pelchat et Corneille sont les deux jurys à s’être retournés lors de sa prestation à l’aveugle. Connaissant Mario Pelchat depuis longtemps, il a choisi son équipe. « On se ressemble beaucoup lui et moi en tant qu’artiste », a finalement précisé René.

Les deux candidats devront attendre la fin des auditions pour remonter sur scène et montrer ce qu’ils ont appris grâce à leur coach.