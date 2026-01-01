Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lac-Etchemin et Saint-Prosper

Zac Provençal et René Lajoie représentent la région à La Voix

durée 18h00
11 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Zac Provençal, de Lac-Etchemin, et René Lajoie, de Saint-Prosper, représentent la région dans l’émission La Voix diffusée sur TVA.

Chacun avec leur voix et leur parcours bien différents, les deux participants ont séduit le jury de l’émission lors des auditions à l’aveugle. EnBeauce.com s’est entretenu avec eux pour en savoir plus sur leur expérience.

Zac Provençal, 17 ans, de Lac-Etchemin

Ce jeune homme chante depuis l’âge de sept ans. Plongé dans un univers musical dès son plus jeune âge par son père et son frère drummer, il a chanté pour la première fois sur scène à neuf ans. Depuis quelques années, ils ont fondé ensemble le Provençal Band et se produisent dans la région.

C’est son frère qui a poussé Zac à se lancer dans l’émission. « Je ne me voyais pas tant à la télé, a-t-il confié en entrevue. Je me suis inscris et ça bien fait puisque j’ai été pris! »

L’expérience des auditions a l’aveugle a été « fun, mais stressante » pour le jeune chanteur.

France D’Amour et Roxane Bruneau se sont toutes deux retournées lors de son interprétation de Je chante comme un coyote. « Mon idée de départ c’était France parce qu’elle a déjà fait du rock et elle a de l’expérience. Je suis resté là-dessus, mais ce n’était pas facile parce qu’elles m’ont fait toutes les deux de très bons commentaires », a conclu le candidat.

René Lajoie, 57 ans, de Saint-Prosper

Pour ce qui est du quinquagénaire, sa carrière musicale est déjà bien lancée alors qu’il a sorti plusieurs albums solo, joué dans des comédies musicales et qu’il est membre du groupe vocal masculin Tocadéo. 

« Je chante depuis aussi loin que je me souvienne (...). À la fin de mon secondaire je chantais dans les corridors de l’école et mon professeur de musique m’a encouragé à participer au spectacle de fin d’année. C’était en 1986 environ. Ça m’a beaucoup plu, ça a plu au public et à partir de là je n’ai jamais vraiment arrêté », a-t-il conté.

Après plusieurs années d’hésitation, il a décidé de se lancer dans l’aventure de La Voix. « Je voulais aller là-bas pour m’amuser. Ça fait une dizaine d’années que j’hésitais à y aller, pour toutes sortes de mauvaises raisons. J’étais pas prêt à ce que personne ne se retourne. Mais là quand j’ai pris la décision de m’inscrire, j’étais prêt à tout! »

En participant à l’émission, il tenait également à partager son expérience avec les plus jeunes participants ainsi que son amour pour la scène et pour la chanson française. C’est justement pour cette raison qu’il a interprété Le France, une chanson de Michel Sardou. 

Mario Pelchat et Corneille sont les deux jurys à s’être retournés lors de sa prestation à l’aveugle. Connaissant Mario Pelchat depuis longtemps, il a choisi son équipe. « On se ressemble beaucoup lui et moi en tant qu’artiste », a finalement précisé René.

Les deux candidats devront attendre la fin des auditions pour remonter sur scène et montrer ce qu’ils ont appris grâce à leur coach.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les 1000 câlins de Marie: des bébés pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété

Publié hier à 18h00

Les 1000 câlins de Marie: des bébés pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété

Fondée en 2020 par Marie-Claude Bouchard, de Saint-Zacharie, Les 1 000 câlins de Marie offre aux aînés des moments de douceur à l’aide de bébés reborn conçues pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété. Au début de la pandémie, la Beauceronne a commandé son tout premier bébé reborn, une poupée hyperéaliste souvent utilisée au cinéma. Dès ...

LIRE LA SUITE
Mort de Franco Nuovo: un choc pour Kéven Breton

Publié le 9 février 2026

Mort de Franco Nuovo: un choc pour Kéven Breton

Comme pour tout le milieu médiatique et la population en général,  la mort subite du journaliste et animateur, Franco Nuovo, survenue hier, a été accueillie comme «un choc» par Kéven Breton. «On ne s’y attendait pas du tout. il était quelqu’un d’accueillant, de chaleureux et qui prenait soin de son équipe», a partagé le chroniqueur sportif, ...

LIRE LA SUITE
Dans les coulisses des chroniques historiques de Pierre Morin

Publié le 8 février 2026

Dans les coulisses des chroniques historiques de Pierre Morin

À Saint-Georges, la Société historique Sartigan et ses bénévoles poursuivent, depuis plus de 30 ans, un travail discret mais essentiel de préservation de la mémoire régionale. Cette implication prend un relief particulier alors que Pierre Morin, chroniqueur historique sur EnBeauce.com et bénévole depuis huit ans, s’apprête à publier sa 500e ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge