S'inspirer des athlètes olympiens pour promouvoir des valeurs aux élèves

Lizette Bizier, enseignante au primaire à la clinique Les cours de Mme Marie-Ève, a réalisé un projet sur la persévérance et la confiance en soi à l’occasion des Jeux olympiques de Milano-Cortina.

C’est l’histoire de la patineuse de vitesse canadienne Florence Brunelle qui l’a inspirée. Cette athlète avait subi une importante chute à Pékin en 2022. Suite à cette épreuve, elle a dû redoubler d’efforts physiquement et psychologiquement pour être en mesure de participer aux jeux de cette année.

« On a lu le journal, on a regardé un petit peu son parcours, puis on a ressorti ce qui nous avait marqué. (...) Donc Florence, c'est une fonceuse, elle est forte, elle veut vivre le moment présent, c’est une olympienne », a expliqué l’enseignante en entrevue avec EnBeauce.com.

Les enfants ont réalisé une affiche sur laquelle ils avaient inscrit toutes ces belles qualités ainsi que des encouragements. Ils ont pu la transmettre à la mère de l’athlète qui s’est dite très touchée par le geste.

« Les enfants ont besoin de modèle pour s'inspirer, pour savoir comment ils arrivent à surmonter les difficultés », a expliqué Lizette. « C'est vrai, parce que quand un élève a des difficultés, il a tendance à penser qu’il est le seul à en avoir. Alors d’avoir des modèles comme ça c’est important de le montrer aux enfants, qu’ils voient que les trajectoires sont pas toujours parfaites pour enlever l'anxiété de performance », a ajouté Marie-Ève Drouin, directrice de la clinique.

Utiliser l’actualité pour enseigner

Les Jeux olympiques qui se tiennent en ce moment en Italie sont donc un prétexte pour aborder de nombreuses valeurs avec les élèves, mais aussi parler de sports, des différentes disciplines, des athlètes de la région, etc.

Ce n'est pas évident. « Je trouve que c'est intéressant de prendre un sujet d'actualité qui est aussi beau que ça », a mentionné Marie-Ève. « Oui, puis on parle beaucoup du travail d'équipe aussi, de la rigueur etc. », a ajouté Lizette.

Les parallèles sont finalement nombreux entre le parcours des athlètes et celui des élèves à l’école.

Écoutez le projet de Lizette Bizier et Marie-Ève Drouin dans l'entrevue ci-dessus.