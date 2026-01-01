Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Avec les partisans et sa famille

Revivez la finale des Jeux olympiques de Marie-Philip Poulin à Beauceville

durée 19h00
19 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste
En collaboration avec Léa Arnaud, journaliste, à la vidéo et au montage

Voir la galerie de photos

Il ne fallait pas être en retard, ce jeudi 19 février, dans le cadre de la finale du hockey féminin des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, à la chapelle Fraser de Beauceville, tant les partisans de l'équipe du Canada et les proches de Marie-Philip Poulin étaient au rendez-vous.

Pour l'occasion, EnBeauce.com est allé à la rencontre des Beaucerons et Beauceronnes présents lors de cet événement pour ressentir toute l'émotion autour du match.

Dans une salle comble, les chandails rouges et blancs ne manquaient pas et il était facile de remarquer les nombreux « Poulin » au dos des partisans. Alors que les Américaines étaient données favorites après avoir remporté leur match 5-0, le 10 février, lors des tours préliminaires, les Canadiennes réalisent une très belle première période en se créant plusieurs occasions.

Dans la seconde période, les Canadiennes reviennent avec les mêmes intentions et vont même jusqu'à trouver le chemin du filet, en infériorité numérique, dans les toutes premières secondes, par l'intermédiaire de Kristin O’Neill. À Beauceville, à ce moment-là, il n'était pas impossible d'avoir ressenti un petit tremblement de terre, tant les partisans ont explosé de joie en même temps.

En troisième période, les Canadiennes, portées par leur gardienne, tiennent bon malgré plusieurs assauts autour de leur filet. Alors qu'on sentait l'enthousiasme monter dans la chapelle Fraser, Hilary Knight force la tenue des prolongations à deux minutes de la fin.

Durant les dernières minutes, les partisans de Beauceville retiennent leur souffle alors que les Canadiennes ont deux occasions franches de remporter le match, mais voient leur espoir anéanti par un but de Megan Keller après quatre minutes. Les proches de Marie-Philip Poulin se regardent, les yeux pleins d'eau, en voyant la tristesse de leur protégée à l'écran.

Lorsque le match s’est terminé, personne ne s’est précipité vers la sortie. Les chandails « Poulin » sont restés quelques minutes de plus, debout, fiers malgré tout. L’or leur a échappé. Mais ici, à Beauceville, la capitaine demeure une fierté locale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pierre-Olivier Doyon vise un nouveau défi: le triathlon

Publié hier à 18h00

Pierre-Olivier Doyon vise un nouveau défi: le triathlon

Toujours avide de nouveaux défis, le malvoyant Pierre-Olivier Doyon se prépare pour son tout premier triathlon. Le résident de Notre-Dame-des-Pins souhaite participer à deux triathlons exactement. Il sera d’abord à Saint-Aurélie le 18 juillet prochain, puis à Lac-Etchemin le 5 septembre. Pour cette aventure, il sera accompagné par Hélène Lessard, ...

LIRE LA SUITE
S'inspirer des athlètes olympiens pour promouvoir des valeurs aux élèves

Publié le 12 février 2026

S'inspirer des athlètes olympiens pour promouvoir des valeurs aux élèves

Lizette Bizier, enseignante au primaire à la clinique Les cours de Mme Marie-Ève, a réalisé un projet sur la persévérance et la confiance en soi à l’occasion des Jeux olympiques de Milano-Cortina. C’est l’histoire de la patineuse de vitesse canadienne Florence Brunelle qui l’a inspirée. Cette athlète avait subi une importante chute à Pékin en ...

LIRE LA SUITE
Zac Provençal et René Lajoie représentent la région à La Voix

Publié le 11 février 2026

Zac Provençal et René Lajoie représentent la région à La Voix

Zac Provençal, de Lac-Etchemin, et René Lajoie, de Saint-Prosper, représentent la région dans l’émission La Voix diffusée sur TVA. Chacun avec leur voix et leur parcours bien différents, les deux participants ont séduit le jury de l’émission lors des auditions à l’aveugle. EnBeauce.com s’est entretenu avec eux pour en savoir plus sur leur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge