Revivez la finale des Jeux olympiques de Marie-Philip Poulin à Beauceville

Il ne fallait pas être en retard, ce jeudi 19 février, dans le cadre de la finale du hockey féminin des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, à la chapelle Fraser de Beauceville, tant les partisans de l'équipe du Canada et les proches de Marie-Philip Poulin étaient au rendez-vous.

Pour l'occasion, EnBeauce.com est allé à la rencontre des Beaucerons et Beauceronnes présents lors de cet événement pour ressentir toute l'émotion autour du match.

Dans une salle comble, les chandails rouges et blancs ne manquaient pas et il était facile de remarquer les nombreux « Poulin » au dos des partisans. Alors que les Américaines étaient données favorites après avoir remporté leur match 5-0, le 10 février, lors des tours préliminaires, les Canadiennes réalisent une très belle première période en se créant plusieurs occasions.

Dans la seconde période, les Canadiennes reviennent avec les mêmes intentions et vont même jusqu'à trouver le chemin du filet, en infériorité numérique, dans les toutes premières secondes, par l'intermédiaire de Kristin O’Neill. À Beauceville, à ce moment-là, il n'était pas impossible d'avoir ressenti un petit tremblement de terre, tant les partisans ont explosé de joie en même temps.

En troisième période, les Canadiennes, portées par leur gardienne, tiennent bon malgré plusieurs assauts autour de leur filet. Alors qu'on sentait l'enthousiasme monter dans la chapelle Fraser, Hilary Knight force la tenue des prolongations à deux minutes de la fin.

Durant les dernières minutes, les partisans de Beauceville retiennent leur souffle alors que les Canadiennes ont deux occasions franches de remporter le match, mais voient leur espoir anéanti par un but de Megan Keller après quatre minutes. Les proches de Marie-Philip Poulin se regardent, les yeux pleins d'eau, en voyant la tristesse de leur protégée à l'écran.

Lorsque le match s’est terminé, personne ne s’est précipité vers la sortie. Les chandails « Poulin » sont restés quelques minutes de plus, debout, fiers malgré tout. L’or leur a échappé. Mais ici, à Beauceville, la capitaine demeure une fierté locale.