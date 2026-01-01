Un Beauceron témoin des événements à Puerto Vallarta

Voir la galerie de photos

En congrès à Puerto Vallarta par affaires, le Beauceron Bruno Rancourt a été témoin des affrontements qui ont eu lieu dimanche, entre le cartel Jalisco Nueva Generación et les forces de l'ordre mexicaines.

Joint par EnBeauce.com, le co-propriétaire des Pneus Delta de Saint-Georges a partagé son expérience lors d"un entretien vidéo avec EnBeauce.com.

Il raconte qu'il a commencé à prendre connaissance des événements qui se passaient, alors qu'il écoutait le match de la finale pour la médaille d'or olympiques entre le Canada et les États-Unis.

Rappelons que les gens du cartel ont protesté de façon spectaculaire contre la mort de leur chef, en brûlant notamment des véhicules et des commerces dans le centre-ville de ce lieux touristique très fréquenté par les Québécois.

S'il ne s'est jamais trouvé en danger, il s'est dit cependant inquiet de la situation.

Il doit revenir en Beauce ce mercredi et pour l'instant, son vol doit avoir lieu comme prévu.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Bruno Rancourt.