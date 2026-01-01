Portrait de femme: Trycia Turcotte

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Trycia Turcotte, professeure de chant et coach vocale à Saint-Georges.

Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge, elle enseigne le chant à des personnes de tous les âges directement dans son studio ou en ligne. Trycia a même une élève française qui suit ses cours depuis le Japon!

Inspirée par des artistes comme Lady Gaga ou encore Pink, la Beauceronne a pour objectif d'encourager ses élèves à être eux-mêmes et à poursuivre leurs rêves.

Découvrez Trycia Turcotte en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série « Portrait de femmes » 2026.