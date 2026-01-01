Deux Beaucerons derrière le judo aux Jeux du Québec à Blainville

Voir la galerie de photos

Présent à Blainville pour la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Justin Rodrigue, de Saint-Georges, et Métis Couture, de Saint-Alfred, deux athlètes de la région désormais entraîneurs pour la délégation de judo de Chaudière-Appalaches.



À l’approche des Jeux du Québec qui se tiendront à Saint-Georges en 2027, leur regard sur l’événement et sur la relève régionale prend une résonance particulière.

Les deux entraîneurs sont unanimes, les Jeux du Québec constituent un moment unique pour un judoka. « Les Jeux du Québec en tant qu’athlète, c'est vraiment cool en judo. C'est quelque chose qu'on peut juste faire une fois en général, mais moi j'ai adoré. C'est une expérience vraiment mémorable. C'est un peu fou à quel point c'est gros, mais c'est vraiment un bel événement. Puis je le souhaite à tous les athlètes qui peuvent le faire », a lancé Métis Couture.

Elle souligne également la cohésion du groupe régional. « On a vraiment un bon groupe très respectueux et très discipliné. Notre job, c'est juste de les supporter. Ils savent ce qu'ils ont à faire, puis sont là pour gagner. (…) On est vraiment une équipe. Ça devient presque une famille. »

De son côté, Justin Rodrigue en est à ses troisièmes Jeux du Québec. « Deux fois comme entraîneur, une fois comme athlète », précise-t-il. Au-delà des résultats, le jeune entraîneur insiste sur l’expérience globale. « Quand on est athlète, on focus surtout sur le volet compétition, mais les Jeux, c'est pas juste la compétition. C'est surtout tout ce qui est en dehors, soit le village des athlètes, les activités, aller encourager d'autres sports. Moi, c'est ce que je veux montrer aux athlètes en tant qu'entraîneur. Oui, performer, mais ce n'est pas seulement ça. »

Il décrit également l’encadrement serré des jeunes athlètes, de Saint-Georges jusqu’au retour. « On embarque des autobus avec eux. On est avec eux quand on va manger, quand on va voir des sports, on dort dans les classes d'une école ensemble. C'est vraiment comme une famille »

Cap sur les Jeux du Québec - Saint-Georges 2027

La tenue de la 61e finale des Jeux du Québec à Saint-Georges, à l’été 2027, suscite déjà l’enthousiasme des deux entraîneurs, malgré que le judo ne soit pas une discipline présente.

« Je trouve que souvent les Jeux se font dans des plus grosses villes. Saint-Georges n'est pas tant gros. Je trouve ça le fun de pouvoir accueillir ça. Ça va s'installer dans l'histoire de la ville. C'est tellement un bel événement », affirme Métis Couture.

Justin Rodrigue souhaite, lui aussi, s’impliquer. « C'est vraiment le fun d'avoir les Jeux du Québec en 2027 à Saint-Georges. Moi, je veux m'impliquer, que ça soit comme bénévole ou missionnaire. C'est une belle manière de montrer à notre famille, à nos amis, c'est quoi les Jeux »

Alors que la Beauce se prépare à accueillir des milliers d’athlètes et de visiteurs dans un peu plus d’un an, la présence de figures locales engagées dans le développement sportif régional illustre déjà l’élan qui entoure l’événement.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue avec les deux jeunes entraîneurs sur place ci-dessus.