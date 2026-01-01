Zac Provençal remporte son duel à La Voix

Le jeune Zac Provençal de Lac-Etchemin a remporté son duel dans l’épisode de La Voix diffusé ce dimanche sur TVA.

Chanteur dans l’équipe de France D’Amour, il faisait face à Mick Martel, 35 ans, un artiste expérimenté de Montréal. Ensemble, ils ont interprété Fou de toi, une chanson de Michel Pagliaro.

« Il fait de la musique depuis très longtemps, ça me donne un petit poids sur les épaules, mais je vais apprendre là-dessus », a mentionné Zac avant l’épreuve. « Zac pour son âge il a du gros rock en lui, je pensais même plus que ça existait des rockeurs de 17 ans », a souligné Mick à son tour.

Leur coach France D’Amour les a poussés à contrôler leur puissance et leur voix. Elle leur rappelait également de garder l’aspect rock de la chanson. « Ça va être un duel de coq », a-t-elle dit avec humour.

Soutenu par la présence de sa famille dans le public, Zac Provençal a donné le meilleur de lui-même pour son interprétation.

À la fin du duel, Roxane Bruneau et Corneille ont soutenu la prestation de Zac, tandis que Mario Pelchat avait choisi Mick. Cependant, c’est France D’Amour qui a eu le dernier mot. « Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du rock, mais c’est pas un style où tu peux faire semblant, il faut que tu sois vrai dans le rock. C’est une énergie, une rage, c’est une émotion et toi tu l’as vraiment incarné. Tu es le rock et c’est pour ça que je vais continuer avec toi! », a conclu la coach.

Rappelons que René Lajoie, de Saint-Prosper, avait lui aussi remporté son duel dernièrement.

Leurs aventures continuent dans l'émission La Voix diffusé le dimanche soir sur TVA.