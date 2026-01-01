Portrait de femme: Maréva Bédard

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Maréva Bédard, qui est la quintessence même de la femme d'affaires: déterminée, fonceuse, allumée, visionnaire, terre-à-terre et organisée.

Ça prend au moins tout ça pour être en mesure de gérer près de 250 employés dans les deux succursales de Saint-Georges et de Sainte-Marie, de Les Pères Nature, une entreprise alimentaire où cohabitent épicerie fine, prêt-à-manger, service de traiteur et restaurant.

Depuis 2023 qu'elle a pris les rênes de cette compagnie, démarrée par père Clément en 1978, Mme Bédard a su faire évoluer l’entreprise familiale dans laquelle elle a grandi et dont elle a été un pilier. Avec son conjoint, Étienne Dubois qui est co-propriétaire, elle est déterminée à perpétuer les valeurs fondamentales que son paternel avait instaurées: authenticité, qualité et plaisir.

Le couple vient aussi de faire prendre un virage très important au commerce, avec l’acquisition d’un immense entrepôt, pour le convertir en cuisine centrale de production. Cette annonce s'inscrit dans une trajectoire de développement visant l'atteinte de nouveaux marchés, par l'ouverture de quatre à six nouvelles places d'affaires, dont l'une prochainement dans la grande région de Québec.

Lorsqu'elle avait reçu le titre de Personnalité d'affaires de l'année, décerné en novembre 2024 par Développement économique Nouvelle-Beauce, la mère de famille de trois jeunes enfants avait déclaré: «Dans la vie, il faut saisir les événements et décider d'en faire un fameux moment pour briller. Le mien, c'est sans aucun doute d'avoir décidé de me lancer et d'acquérir l'entreprise familiale et d'en faire perpétuer le grand rêve qui est celui d'offrir le plaisir de bien manger pour plus de gens possible dans notre belle région.»

