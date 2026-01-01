Nous joindre
Revoyez les huit Portraits de femmes 2026

8 mars 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
En collaboration avec Léa Arnaud et Germain Chartier

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée aujourd'hui en ce 8 mars, revoyez les entrevues vidéos, diffusées au cours de la dernière semaine par EnBeauce.com, de Beauceronnes qui ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership.

Entendez tour à tour Mélissa Pomerleau, Fabienne Perreault, Trycia Turcotte, Amélie Lessard, Anne-Marie-Cliche, Marilie Tanguay, Audrey Cloutier, et Maréva Bédard, dans ces Portraits de femmes de l'année 2026.

À écouter

Portrait de femme: Mélissa Pomerleau
Portrait de femme: Fabienne Perreault
Portrait de femme: Trycia Turcotte
Portrait de femme: Amélie Lessard
Portrait de femme: Anne-Marie Cliche
Portrait de femme: Marilie Tanguay
Portrait de femme: Audrey Cloutier
Portrait de femme: Maréva Bédard

