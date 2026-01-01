Revoyez les huit Portraits de femmes 2026

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes, qui est célébrée aujourd'hui en ce 8 mars, revoyez les entrevues vidéos, diffusées au cours de la dernière semaine par EnBeauce.com, de Beauceronnes qui ont imprégné la région de leurs couleurs et de leur leadership.

Entendez tour à tour Mélissa Pomerleau, Fabienne Perreault, Trycia Turcotte, Amélie Lessard, Anne-Marie-Cliche, Marilie Tanguay, Audrey Cloutier, et Maréva Bédard, dans ces Portraits de femmes de l'année 2026.