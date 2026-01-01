Portrait de femme: Audrey Cloutier

Voir la galerie de photos

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Aujourd'hui, rencontre avec Audrey Cloutier, violoniste native de Saint-Georges.

Audrey a grandit dans une famille de musicien, d'une mère pianiste-organiste et d'un père guitariste. Elle a fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de 3 ans et demi, avant de prendre des cours de violon jusqu'à son entrée au Cégep à Drummondville. Elle a ensuite suivi des études dans la même lignée et vie aujourd'hui de son art.

Son plus grand défi a certainement été de nouer une relation positive avec son instrument, car elle ne l'a pas aimé pendant de nombreuses années. Désormais, elle est passionnée par la scène et rêve de composer sa propre musique.

Découvrez Audrey Cloutier en écoutant l'intégrale de l'entrevue vidéo de la série « Portrait de femmes » 2026.