13 ans, de Saint-Martin
Zac Lauzon va rencontrer Simple Plan et réaliser son rêve
Par Léa Arnaud, Journaliste
La voix de Zac Lauzon s'est finalement rendu jusqu'au groupe de pop rock Simple Plan qui a accepté de le rencontrer.
Le père de l'adolescent, Phil Lauzon, a publié ce mercredi soir une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit Zac et son père parler en visioconférence avec Sébastien Lefebvre, guitariste du groupe Simple Plan. L'entrevue a été organisée par Qub Radio, qui a invité l'artiste à se joindre à la visioconférence en direct. Zac est restée bouche bée devant son idôle.
Le guitariste a invité le jeune résident de Saint-Martin à rejoindre le groupe en backstage lors du concert de samedi à Rivière-du-Loup.
Zac est devenu émotif et lui a expliqué à quel point il aimait ce groupe, avant que Sébastien ne lui propose de les rejoindre en backstage. « Tout le monde dans le groupe aimerait te voir », a-t-il lancé pendant la visioconférence.
Contacté par EnBeauce.com, Phil Lauzon s’est montré très fier du succès de cette mission. « On a réussi! », a-t-il mentionné avec enthousiasme. « J’ai pleuré de joie, c’était vraiment un moment émotif. Je ne pensais pas avoir cette surprise honnêtement », a ajouté le fan.
Ils ne savent pas encore précisément comment la soirée va se dérouler, mais ce dont ils sont certains, c’est de passer un très bon moment. « On ne sait pas à quoi s’attendre, il y a encore pleins de surprises qui nous attendent », a précisé le père. « Et c’est cool de même! »
Zac prévoit emporter son CD de Simple Plan pour le faire signer par les artistes et prendre des photos avec eux.
Pour savoir comment tout a commencé, rendez-vous ici:
Zac Lauzon lance une bouteille à la mer pour rencontrer Simple Plan