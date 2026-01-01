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13 ans, de Saint-Martin

Zac Lauzon va rencontrer Simple Plan et réaliser son rêve

durée 19h48
10 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La voix de Zac Lauzon s'est finalement rendu jusqu'au groupe de pop rock Simple Plan qui a accepté de le rencontrer.

Le père de l'adolescent, Phil Lauzon, a publié ce mercredi soir une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit Zac et son père parler en visioconférence avec Sébastien Lefebvre, guitariste du groupe Simple Plan. L'entrevue a été organisée par Qub Radio, qui a invité l'artiste à se joindre à la visioconférence en direct. Zac est restée bouche bée devant son idôle. 

Le guitariste a invité le jeune résident de Saint-Martin à rejoindre le groupe en backstage lors du concert de samedi à Rivière-du-Loup. 

Zac est devenu émotif et lui a expliqué à quel point il aimait ce groupe, avant que Sébastien ne lui propose de les rejoindre en backstage. « Tout le monde dans le groupe aimerait te voir », a-t-il lancé pendant la visioconférence. 

Contacté par EnBeauce.com, Phil Lauzon s’est montré très fier du succès de cette mission. « On a réussi! », a-t-il mentionné avec enthousiasme. « J’ai pleuré de joie, c’était vraiment un moment émotif. Je ne pensais pas avoir cette surprise honnêtement », a ajouté le fan. 

Ils ne savent pas encore précisément comment la soirée va se dérouler, mais ce dont ils sont certains, c’est de passer un très bon moment. « On ne sait pas à quoi s’attendre, il y a encore pleins de surprises qui nous attendent », a précisé le père. « Et c’est cool de même! » 

Zac prévoit emporter son CD de Simple Plan pour le faire signer par les artistes et prendre des photos avec eux. 

Pour savoir comment tout a commencé, rendez-vous ici: 

Zac Lauzon lance une bouteille à la mer pour rencontrer Simple Plan

 

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