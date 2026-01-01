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13 ans, de Saint-Martin

Zac Lauzon lance une bouteille à la mer pour rencontrer Simple Plan

durée 18h00
10 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le jeune Zac Lauzon, de Saint-Martin, a conquis le cœur des internautes et espère que sa voix se rendra jusqu’au groupe de pop rock Simple Plan, qu’il rêve de rencontrer.

Zac est un jeune homme de 13 ans passionné par la musique et très bon chanteur. « Ça me tente beaucoup d’aller dans la musique plus tard, c’est ma plus grande passion. Je chante avec mon père, ma mère, à l’école, etc. », a confié le fils de Phil Lauzon, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « Il chantait avant de parler », a précisé sa mère.

Depuis le début de cette année, il s’est découvert un grand intérêt pour la musique de Simple Plan. « J’ai eu une phase intense en janvier, j’écoutais ça non-stop. Je mettais des marathons sur Spotify. Je dirais que j’étais très intense », a-t-il affirmé. 

Ce samedi, il sera donc au concert du groupe à Rivière-du-Loup et espère pouvoir les rencontrer sur place. « J’ai vraiment hâte d’y aller. Je connais beaucoup de chansons, il y en a beaucoup que j’aime comme The End, Perfect, Crazy, etc. » 

Espérant toucher ses idoles, l’adolescent a alors partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il interprète Perfect. « À vrai dire, ça faisait une semaine ou deux qu’on en parlait. Je disais à Zac qu’on pourrait faire une vidéo et la mettre sur les réseaux sociaux pour avoir des chances de les rencontrer», a expliqué son père. « Je pleurerais de joie tellement je serais excité. C’est un de mes plus grands rêves depuis que j’ai commencé à les écouter. J’aimerais les voir et leur jaser! », a ajouté Zac.

Publiée sur la page Facebook de Phil Lauzon dans la soirée du 7 juin, la vidéo a déjà été partagée plus de 1 000 fois et a reçu plus de 700 commentaires. « On n’avait pas des attentes aussi grosses que ça. On a vraiment été surpris du résultat », a dit Phil Lauzon. De plus, Annie Villeneuve, de Rythme FM, a mentionné aux Beaucerons qu’elle connaissait le guitariste de Simple Plan et qu’elle essaierait de prendre contact avec lui pour aider l’adolescent à réaliser son rêve. 

« Ça débouche lentement, mais sûrement. Dans les commentaires, j’ai vu que quelqu’un avait écrit “la Team Simple Plan travaille là-dessus”. Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui se passent, mais dont on n'est pas encore au courant », a indiqué le fier papa. 

Si son voeux se réalise, Zac aimerait poser deux questions à ses idoles. D’abord, il voudrait demander à chaque membre du groupe, quelle est sa chanson préférée parmi celles qu’ils ont écrites. Puis, il aimerait avoir leur conseil pour pouvoir poursuivre dans la musique.

Ainsi, Zac devra surement attendre d’être sur place samedi pour savoir si son rêve pourra se réaliser...

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