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Artiste beauceronne

Une chanson et un film dans la même semaine pour Zélia Bernard

durée 18h00
19 mars 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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Originaire de Saint-Georges, Zélia Bernard est une artiste talentueuse qui joue dans le film Au revoir Pluton, au cinéma le 27 mars, et qui publie sa chanson Ton chapeau, dès demain.

Zélia a fait ses premiers pas dans la musique à l’âge de 5 ans alors que sa mère l’avait inscrite à des cours de piano. Après deux ou trois ans, elle s’est lassée et a finalement suivi des cours de chants pour une grande partie de sa vie.

« J'ai fait des cours de théâtre en parallèle avec l'école et quand je suis arrivé pour entrer au cégep, j'ai commencé à mélanger les deux. Je suis allée au théâtre musical », a-t-elle précisé en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Elle a également passée une année au conservatoire de Montréal en chant classique, persuadée que c’est vers là que se tournerait sa carrière professionnelle. Finalement, elle a signé son contrat pour le film Au revoir Pluton et ses plans ont changé.

Au revoir Pluton

En salle dès le 27 mars, ce film de production montréalaise raconte l’histoire de Pluton qui souhaite entrer dans le système solaire. Les planètes sont personnifiées. « Les astres sont des humains comme nous et Pluton veut rentrer dans le système solaire qui est une troupe de ballet. Il y a une grosse tige pour mesurer ta grandeur, pour être sûr que tu peux être une planète officielle (...) Pluton va lever un petit peu les pieds, donc va tricher. Elle va réussir alors à rentrer dans le système solaire, puis tout découle de ça. »

Zélia interprète la méchante de l’histoire, celle qui voulait intégrer la troupe de danse et qui n’a pas réussi. « Ça a été un beau rôle quand même. C’était une belle expérience. » 

Elle a vécu près d’une quinzaine de jours de tournages. « Mais il y avait toutes les pratiques avant aussi, les auditions et toutes les lectures. C'est quand même un gros processus de quelques mois. Pour les tournages, c'est vraiment le fun, mais c'est long des fois. Ça se peut que tu arrives à cinq heures du matin, on te maquille puis tu attends cinq heures avant de tourner. » 

Elle retient par ailleurs que les comédiens et toutes les personnes qu’elle a côtoyé durant ce tournage ont été très gentils. « Tout le monde est gentil avec toi. (...) Je me suis créé une petite famille à moi. Il y a encore des comédiens avec qui je parle, c'est devenu mes amis proches. »

Ton chapeau

Le titre Ton chapeau, disponible dès demain le 20 mars, parle d’une forme de deuil qui lui tenait à coeur. « C’est quand on pense avoir quelqu'un dans notre vie, mais finalement, il part. Pour moi, ce n'était pas nécessairement romantique par rapport à la personne pour qui j'écris cette chanson-là, mais c'est quelqu'un que j'avais dans ma vie et qui finalement est parti », a confié la Beauceronne. « C'est une belle chanson que j'ai écrite un peu pour avancer dans mon deuil sans que ça soit quelqu'un de mort. »

Une deuxième chanson sortira au courant de l’été, La marée, écrite aux Îles de la Madeleine. « Ça parle d'une femme mystérieuse qui aime chanter et danser proche de l'eau et qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Je pense que c'est un peu en parallèle avec moi-même », a-t-elle souligné avec humour. 

À l’avenir, Zélia aimerait sortir un album avec un ensemble de chansons qui se complètent. C’est un projet sur lequel elle travaille déjà, mais le coût la freine pour le moment.

« Ces deux chansons là que je vais sortir, c'est plus des singles, des chansons seules. Je trouvais qu'elles fonctionnaient moins avec le gros projet que j'avais en tête. Parce que j'écris des chansons qui vont créer une petite histoire ensemble. »

Apprenez-en plus sur son univers et ses projets, dans l’entrevue vidéo ci-dessus.

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