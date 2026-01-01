De beaux défis à l'ONF pour Cynthia Miller

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De beaux défis attendent la Beauceronne Cynthia Miller, qui vient vient d'être nommée directrice générale, personnes et culture, à l'Office national du film du Canada (ONF).

C'est du moins ce qu'a partagé la native de Saint-Prosper, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

La dame cumule plus de 25 ans d’expérience en ressources humaines. Après son arrivée à l’ONF en 2011 à titre de conseillère RH, elle y a successivement occupé les postes de conseillère principale, chef et directrice, ressources humaines, culture et talents. Depuis 2022, elle a ajouté la responsabilité des aménagements à sa direction.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera notamment responsable des activités liées aux ressources humaines, aux aménagements, aux ressources matérielles, à l’équité, diversité et inclusion, à la sécurité, ainsi qu’aux langues officielles.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Cynthia Mieller en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant sur la photo en début d'article.

Signalons que depuis sa fondation, il y a 85 ans, l'ONF a produit plus de 14 000 œuvres cinématographiques, et remporté au-delà de 7 000 prix, dont 12 Oscars.

D'ailleurs, voici quelques titres sur le site de l'Office national du film du Canada qui sont en lien avec la Beauce. Vous n'avez qu'à cliquer sur le titre du film pour être en mesure d'aller le visonner.

Reportages nº 105

Georges Ayotte |1945-9 min

La Moisson de la glaise : un reportage sur une école de céramique à Saint-Joseph-de-Beauce. Aux mains des artisans, la glaise subit diverses transformations avant de devenir bibelot ou œuvre d'art.

Damase Breton, cordonnier

Léo Plamondon 1977-55 min

Avec Damase Breton, cordonnier depuis 66 ans à Saint-Lambert de Beauce-Nord, le film fait revivre l'ambiance qui régnait autrefois dans la boutique du cordonnier.

Les dompteurs de vent

André Gladu - 1981-57 min

La technologie s'étant implantée dans tous les secteurs de la vie industrielle, qu'est-il advenu des meuniers et de leurs belles et ingénieuses machines à moudre le blé? Entre l'Île-aux-Coudres, au Québec, et le petit village Levesville-la-Chenard de la Beauce française, des hommes témoignent de leur métier et de l'époque de la meunerie à vent.

5 pieds 2 - 80 000 lbs

Nathalie Trépanier |1999-51 min

Documentaire sur des femmes passionnées par un métier non traditionnel : le camionnage. Au fil des humeurs et de l'humour, elles abordent sans détour les grands sujets : l'amour, la peur, la famille, la liberté et la solitude. Du Témiscamingue à Charlevoix, en passant par Montréal, Saint-Denis-sur-Richelieu, la Beauce et le Lac-Saint-Jean, elles déboulonnent un à un les clichés les plus éculés sur les femmes au volant. Servies par l'humour d'une chanson inédite de Lynda Lemay, ces femmes à la vitalité contagieuse nous émeuvent et nous inspirent.

Taureau

Clément Perron | 1973-1 h 37 min

Ce long métrage de fiction saisit dans sa réalité brutale le comportement des habitants d'un village de la Beauce à l'égard d'une famille de proscrits sur laquelle ils s'acharnent parce que, à leurs yeux, elle incarne le mal. La mère et la fille ne font-elles pas le négoce de leurs charmes? Taureau, le fils, un demi-fou herculéen, ne se permet-il pas de courtiser l'institutrice du village? Pour sauver leur honneur, ils se doivent de sévir et au plus tôt.

Le voyage inachevé

Jean-Thomas Bédard | 2002-1 h 11 min

Long métrage documentaire sur une tragédie qui a eu lieu le 13 octobre 1997 dans la municipalité de Saint-Bernard. En ce jour d’Action de grâce, 43 citoyens du même village trouvent la mort dans le plus grave accident routier de l’histoire canadienne. Quatre ans plus tard, les gens de Saint-Bernard racontent leur deuil dans un film qui met l’accent sur la force de renaissance que chacun porte en soi.