Six bénévoles honorés par la municipalité de Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a souligné l’engagement de six bénévoles de sa communauté ce dimanche après-midi à la salle SBC Nord du Centre récréatif Desjardins.

Il s'agit de Françoise Gagnon, Noël Quirion, Lucille Thompson, Véronique Pormeleau, Gabriel Vaillancourt et Raymonde Bouffard.

La cérémonie était présentée par Jérôme Giguère, conseiller municipal à Saint-Prosper, et ce, en présence du maire Alain Maheux, du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin ainsi que de Mr Stanley, représentant du cabinet du député fédéral de Beauce.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage à des personnes d’exception, des gens qui discrètement, mais avec constance, donnent de leur temps, de leur énergie, et de leur cœur pour faire une différence bien réelle dans la vie des autres », a souligné le conseiller municipal.

Cinq catégories étaient représentées:

- social et communautaire,

- culturel,

- sport,

- jeunesse (30 ans et moins),

- hommage posthume.

Les candidatures ont été présentées par les citoyens au cours des derniers mois. Puis, le comité d’hommage aux bénévoles a choisi les six noms à ajouter sur la vitrine honorant les bénévoles à l’entrée de l’aréna. Chacun d’eux s’est vu remettre un certificat du député de Beauce-Sud, un autre du député fédéral ainsi qu’une plante par la municipalité.

« Merci énormément parce que pour nous c’est important et ça met la barre haute pour la relève. D’ailleurs il y en a de la relève contrairement à ce que l’on pense », a indiqué le maire en reconnaissant l’importance des bénévoles dans sa communauté. « Merci à tous, vous faites une énorme différence dans la vie des gens. »

Françoise Gagnon - Social et communautaire

L’hommage de Françoise Gagnon, ou Mimi, a été lu par Linda Roy, membre des cuisines communautaires. Cette dernière a souligné le grand cœur de Françoise, fière ambassadrice des cuisines collectives. « Tu es pour nous plus qu’une cuisinière hors pair. Ta cuisine est ton langage, une symphonie de saveurs où chaque plat raconte une histoire de partage et de dévouement. »

Son calme, sa patience, sa générosité et sa bienveillance ont également été remarqués.

Noël Quirion - Social et communautaire

Émilie Veilleux, membre du conseil d’administration de l’Expo de Saint-Prosper, et Isabelle Guay, de Nashville en Beauce, sont venues chacune leur tour rendre hommage à Noël Quirion.

Ce Beauceron a quarante ans d'implications dans l’Expo de Saint-Prosper à son actif. Également très impliqué dans le festival de Nashville en Beauce, il met son savoir-faire de bricoleur et électricien au service de sa communauté. « Efficace et discret, n’attendant jamais rien en retour, tu es toujours là, avec enthousiasme et bonne humeur. Avec toi, il n’y a jamais de problèmes, seulement des solutions », a indiqué Émilie Veilleux.

Lucille Thompson - Culture

Le parcours bénévole de Lucille était raconté par Francis Poulin, membre du Comité culturel de la municipalité.

Dévouée et passionnée de culture, elle s’implique notamment dans l’univers de la musique avec des chorales et en organisant des concerts. De plus, son talent pour la couture a été souligné. Elle enseigne d’ailleurs à plusieurs citoyens depuis des années, adultes et enfants. Elle a aussi collaboré à la fondation de la Maison des jeunes de Saint-Prosper et bien d’autres projets pour sa communauté.

« Ce qui est certain, c’est que tout le monde sait combien la culture sous toutes ses formes lui tient à cœur, et à quel point elle aime partager cette passion autour d'elle. »

Véronique Pomerleau - Sports

C’est Marie-Claude Lévesque qui s’est chargée de témoigner des exploits de Véronique, et ce, au nom du Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Prosper.

Cette bénévole émérite est le visage du CPA depuis une quinzaine d’années. Elle chapeaute notamment le spectacle annuel, les compétitions, les activités, mais elle prend soin également des patineurs, entraîneurs et de la santé financière du club. « Par sa disponibilité et son engagement, celle-ci maîtrise l'ensemble des besoins du CPA. »

Son leadership et son amour pour le club ont été fortement soulignés.

Gabriel Vaillancourt - Jeunesse

Émilie Poulin, directrice de la Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins, a rendu hommage à Gabriel pour son engagement auprès de l’organisme.

Durant ses deux années passées à la Maison des jeunes, il s’est impliqué avec sérieux et responsabilité pour différentes activités et événements. « Peu importe la tâche, il est toujours présent avec le sourire. » Toujours déterminé à aider en collectant des contenants recyclés, il est aujourd’hui celui qui tient le volant du pick-up qui ramasse les canettes pour collecter des fonds. Le jeune homme de 17 ans continue d’aider la Maison des jeunes même s’il a terminé son secondaire.

« Ce qui distingue Gabriel, au-delà de son implication, c’est son sérieux et son sens des responsabilités. Organisé, fiable et toujours prêt à donner un coup de main, il est un beau modèle pour les autres. »

Raymonde Bouffard - Posthume

L’hommage à Raymonde a été lu par sa fille Élise Bernard. Cette dernière a expliqué avec fierté les succès de sa mère pour la communauté.

D’abord enseignante à Saint-Prosper pendant 36 ans, elle a ensuite voué sa retraite à la salle d’exposition de la bibliothèque municipale.

C’est notamment grâce à Raymonde que la municipalité peut se vanter d’avoir un circuit historique composé de 22 panneaux informatifs. Elle est aussi à l’origine de la Société historique de Saint-Prosper, dont elle a été présidente jusqu’à son décès, il y a environ deux ans. Cette Beauceronne compte également de nombreuses autres implications bénévoles au sein de la municipalité.

« Tout au long de sa vie, elle a pris de nombreuses initiatives. (...) Elle aimait échanger avec les gens de la communauté, partager ses découvertes et offrir son aide. Ma mère était une femme authentique , proactive et généreuse », a conclu Élise.