Saint-Georges: les cadets de l’Escadron 890 clôturent leur année

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La 33e Revue annuelle des Cadets de l’Aviation royale du Canada de l’Escadron 890 s’est tenue ce vendredi 8 mai dans le gymnase du Cégep Beauce-Appalaches, à Saint-Georges.

Cette soirée a permis de souligner le chemin parcouru par les jeunes cadets au cours de l’année d’instruction 2025-2026, tout en mettant en valeur l’engagement des bénévoles, des parents, des partenaires et des responsables qui soutiennent l’organisation.

L’événement s’est déroulé en présence de l’invité d’honneur, Gilles Lessard, président de l’Aérofête de Beauce 2026. Bien connu dans le milieu aéronautique régional, celui-ci s’implique depuis plusieurs années auprès du Club aéronautique de Beauce et dans l’organisation des spectacles aériens tenus à Saint-Georges depuis 1997.

M. Lessard s’est aussi toujours fait un devoir d’appuyer l’Escadron 890 lors de ses implications au sein du Club aéronautique de Beauce et des différentes Aérofêtes. Ces liens ont notamment permis d’offrir des tours d’avion aux cadets et de remettre plusieurs milliers de dollars en dons à l’escadron au fil des ans.

Une année de développement pour les jeunes

Dans son mot adressé aux participants, le président du comité répondant de l’Escadron 890, Jonathan Gilbert, a souligné l’importance du travail collectif derrière la réussite du programme.

« En tant que président du comité répondant de l’Escadron 890 pour une première année d’instruction, je tiens à souligner l’engagement exceptionnel de tous ceux et celles qui contribuent à la vitalité et au succès de notre Escadron. »

Le comité a pour rôle d’appuyer concrètement les activités des cadets, notamment en contribuant à offrir un environnement sécuritaire, structuré et favorable à leur développement personnel.

Au cours de l’année, les jeunes ont pu participer à des entraînements, à des activités communautaires et à différents projets spéciaux.

Une grande famille

Le capitaine Gilles Barrette, commandant de l’Escadron 890, a pour sa part rappelé que cette année marquait aussi sa première comme commandant de l’unité. « Pour ma première année à titre de commandant de l’Escadron 890, tout comme vous, j’ai eu beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Cette première année a été pour moi un grand défi, mais j’en retire une très grande fierté. »

Il a remercié son équipe, le comité répondant et les cadets pour leur implication tout au long de l’année. « L’Escadron 890 est une grande famille. Tous sont les bienvenus! », a-t-il également rappelé.

Selon lui, les notions et les expériences acquises dans le programme pourront servir aux jeunes bien au-delà de leur parcours dans les cadets.

Des parcours différents, une même implication

Lors du reportage, trois cadets ont accepté de parler de leur expérience au sein de l’Escadron 890: Jérémy Marcoux, cadet commandant, Léonie Allaire, caporal de section, ainsi que Dylan Ramirez, sergent de section.

Jérémy Marcoux fait partie de l’escadron depuis le 16 novembre 2019, une date qu’il retient facilement puisqu’il s’agissait également de son anniversaire. « Ça va faire sept ans, en novembre, cette année, que je suis dans les cadets. C’est pour ça que cette année, en fait, ça va être ma dernière parce que je ne vais pas pouvoir revenir toute l’année prochaine », explique-t-il.

Il s’est d’abord intéressé au programme grâce à sa sœur, qui faisait elle aussi partie de l’Escadron 890. Son intérêt s’est rapidement porté vers les possibilités liées à l’aviation.

« Je suis rentré parce qu’elle m’avait dit que les cadets donnaient la possibilité de faire deux camps qui m’intéressaient énormément, le camp de formation de pilote planeur, puis le camp de formation de pilote avion. »

Pour Léonie Allaire, l’intérêt est venu progressivement. Elle a rejoint les cadets le 5 janvier 2024, peu après avoir atteint l’âge minimal requis de 12 ans. « Les cadets, ça ne m’a jamais vraiment intéressée quand j’étais petite. Mes parents m’en parlaient, mon beau-père était instructeur civil, puis ça ne m’intéressait pas tant que ça, mais en même temps, je ne savais pas vraiment ce que c'était »

C’est en voyant son frère intégrer le programme qu’elle a découvert davantage l’univers des cadets. « À la seconde où mon frère est rentré un cadet, j’ai attendu avec impatience d’avoir 12 ans pour pouvoir rentrer dans le programme des cadets. »

Dylan Ramirez, lui, est arrivé à l’Escadron 890 en 2022. C’est d’abord la musique qui l’a attiré.

« J’ai toujours été un passionné de musique. […] On a vu que c’était un programme gratuit qui pouvait m’offrir cette opportunité d’apprendre beaucoup plus sur la musique. Donc c’est surtout le programme de musique qui m’a donné envie d'aller aux cadets. »

À Saint-Georges, l’Escadron 890 continue d’occuper une place importante pour plusieurs jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent développer leur leadership, leur discipline, leur sens des responsabilités ou encore leur intérêt pour l’aviation, la musique, les sports et le travail d’équipe.

La revue annuelle permet ainsi de mettre en lumière non seulement les apprentissages réalisés, mais aussi le rôle des adultes et partenaires qui rendent ces activités possibles.

Le reportage vidéo ci-dessus permet d’en apprendre davantage sur le parcours de Jérémy Marcoux, Léonie Allaire et Dylan Ramirez, ainsi que sur ce que l’Escadron 890 représente pour ces jeunes de la région.