Le Camp des Champions prend de l’ampleur pour sa 4e édition

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Le Camp des Champions, fondé en 2023 par de jeunes athlètes de football de la région, tiendra une quatrième édition bonifiée à l’été 2026. EnBeauce.com est allé à rencontre des deux co-organisateurs de cette nouvelle édition, Louis Drolet et Félix Michaud.

En plus de sa semaine habituelle en Beauce, le camp de perfectionnement ajoutera une semaine à Lévis ainsi qu’une nouvelle journée consacrée au flag football féminin, une évolution qui témoigne de la croissance du projet né à Saint-Georges.

Pensé pour les jeunes de 10 à 15 ans qui veulent apprendre ou se perfectionner au football durant l’été, le Camp des Champions continue ainsi d’élargir son rayonnement, tout en conservant sa mission de départ : offrir aux jeunes d’ici un encadrement de qualité, par des gens du milieu.

Félix Michaud estime que le camp a atteint une nouvelle étape de développement. « Je pense qu' on est rendus à maturité, donc les gens nous connaissent maintenant. Les années passées, il fallait toujours aller parler un peu de ce qu’on faisait, mais là on voit qu’il y a un engouement », explique-t-il. Cet intérêt se traduit, selon lui, autant sur les réseaux sociaux que dans les échanges avec les parents. « On reçoit aussi des messages de parents qui ont des questions ou qui veulent nous parler. Juste de voir cet intérêt-là, je pense que ça témoigne aussi du désir d’inscrire leurs enfants. »



Pour un projet entièrement né en Beauce, cette réponse du milieu demeure significative. « Moi, c’était vraiment intéressant de voir les jeunes se promener avec leur gilet "Camp des Champions" dans la ville de Saint-Georges, raconte Félix Michaud. puis ils ne savaient pas que je les voyais, mais moi, ça me faisait tellement chaud au cœur de voir ça. »

Expansion vers Lévis et flag football féminin en nouveautés 2026

La principale nouveauté de l’édition 2026 sera l’ajout d’une semaine de camp à Lévis, à l’école secondaire de l’Aubier, où plusieurs des organisateurs ont eux-mêmes joué. Louis Drolet, toujours actif avec les Carabins de l’Université de Montréal, précise que le camp conservera sa formule de développement ouverte à tous les niveaux.

« Pour la semaine en Beauce, c’est pour les jeunes de 10 à 15 ans. Ça touche à tous les niveaux. Ça peut être un débutant qui n’a jamais joué au football ou quelqu’un qui a plusieurs années d’expérience et qui veut vraiment perfectionner ses habiletés. »

Il rappelle que les entraîneurs proviennent minimalement du niveau collégial, avec plusieurs coachs universitaires, ce qui permet de bien adapter l’enseignement.

Autre nouveauté importante: une journée entièrement dédiée au flag football féminin, prévue le samedi 4 juillet. Félix Michaud explique que cette décision répond à une demande bien réelle. « Il y avait beaucoup de filles qui étaient venues nous voir. (…) Il y avait justement cette demande-là de faire quelque chose qui était vraiment par des gens de la place pour des gens de la place. »

Des athlètes féminines de flag football de l’Université de Sherbrooke, de même que d’anciens joueurs de football maintenant impliqués dans le développement du flag féminin au secondaire et au collégial, viendront notamment contribuer à l’encadrement.

« L’avant-midi, ça va être le volet plus développement et pratique. (…) On va apprendre une habileté ou une position différente, a indiqué Louis Drolet. L’après-midi, les participantes prendront part à un tournoi. On va faire des matchs, puis un petit tournoi style séries avec une finale pour déterminer qui sera l’équipe championne. »

Les inscriptions pour cette journée ne sont pas encore ouvertes pour le flag football, mais les organisateurs indiquent que le lancement se fera prochainement. Pour suivre l'actualité du camp et surveiller les inscriptions, il est possible de suivre la page Facebook « Camp des Champions ».

Avec cette quatrième édition, le Camp des Champions confirme ainsi sa volonté de s’enraciner durablement dans le paysage sportif beauceron, tout en élargissant progressivement son offre. Pour les jeunes de la région, cela signifie davantage d’occasions de bouger, d’apprendre et de se développer au contact d’athlètes d’ici.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Félix Michaud et Louis Drolet ci-dessus.