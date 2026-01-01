Le Corps de cadets Sainte-Marie triomphe malgré l'adversité 

C’est avec une détermination inébranlable que l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie a marqué son retour à la compétition les 18 et 19 avril, à la base militaire de Valcartier, où l'unité a remporté les grands honneurs de la section Beauce.

Cette compétition de tir à la carabine à air comprimé était une reprise depuis le tragique accident d’autobus qui a coûté la vie à l’un des leurs et blessé plusieurs autres participants de plusieurs corps de cadets. Alors que certains participants sont toujours en convalescence et n'ont pu participer, d'autres ont choisi de relever le défi, certains tirant malgré des douleurs physiques encore présentes.

«La résilience démontrée par nos cadets est tout simplement exceptionnelle, affirme le Capitaine Guillaume Paré, entraîneur de l’équipe de Sainte-Marie. Revenir sur le pas de tir dans de telles circonstances demande une force de caractère que peu d'adultes possèdent. Ils ont tiré pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui ne pouvaient pas être là.»

L’excellence au milieu de l’épreuve

Encadrés par l’Élève-officière Marianne Felteau, les cadets de Sainte-Marie ont fait preuve d’une concentration exemplaire lors des tirs en position couchée et debout. Leurs efforts collectifs ont permis au CC2898 Sainte-Marie de décrocher la 1re place par équipe, devant les unités de Saint-Georges (2625) et de Saint-Zacharie (2787).

En catégorie Junior, les cadettes Juliana Barragan Montes (2e) et Florence Jacques (3e) ont fièrement représenté l’unité sur le podium, dépassées uniquement par la cadette Maryame Keïta de Saint-Georges.

Dans la catégorie Ouverte, ne performance magistrale des cadets Hugo Pelletier et Étienne Felteau, qui ont terminé au 1er et 2e rang, suivis de la cadette Maryame Keïta de Saint-Georges.

Pour la finale provinciale, la cadette Juliana Barragan Montes a participé en tir en position couché et en tir en position debout chez les juniors. Dans la catégorie ouverte, Étienne Felteau a participé aux deux finales provinciales (couché et debout) et Hugo Pelletier à la finale provincial en position debout.

Plus qu'une simple remise de médailles, cette fin de semaine a été un moment de guérison et de solidarité pour la communauté des cadets de la Beauce. La photo de l'équipe recevant son trophée témoigne non seulement de leur talent technique, mais surtout de la force d'une équipe qui refuse de baisser les bras.

Collaboration spéciale: Capitaine Guillaume Paré