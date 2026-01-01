Une saison historique pour la Beauceronne Rosalie Breton

La hockeyeuse Rosalie Breton, originaire de Saint-Bernard, a conclu sa dernière saison collégiale avec le Titan du Cégep Limoilou en étant nommée athlète par excellence de la ligue de hockey féminin division 1, en plus d’être sélectionnée sur la première équipe d’étoiles, une reconnaissance qui vient couronner une saison marquante tant sur le plan individuel que collectif. EnBeauce.com a pu s'entretenir avec la jeune athlète.



Capitaine de sa formation, la Beauceronne a dominé le circuit offensivement avec une récolte de 50 points en 30 rencontres, établissant du même coup un nouveau record pour une défenseure en une saison.



Sur l’ensemble de son parcours collégial, elle totalise 116 points en 86 matchs, ce qui en fait la meilleure marqueuse chez les défenseures de l’histoire du programme.

Au-delà de ses performances individuelles, Rosalie Breton souligne avant tout la réussite collective de son équipe, qui a connu une saison presque parfaite avec 28 victoires en 30 matchs. « J'aurais honnêtement pas pu demander mieux comme dernière année collégiale avec Limoilou. Sur le plan collectif, on a littéralement connu une saison de rêve », explique-t-elle, évoquant notamment un parcours marqué par plusieurs succès.

Rosalie rappelle que son équipe « est devenue l'équipe dans toute l'histoire de la ligue qui accumule le plus de victoires en saison régulière » et ajoute que ce succès repose sur la force du groupe. « Ça n'aurait jamais été possible sans le groupe de joueuses, puis le groupe d'entraîneurs qu'on avait. »

Selon elle, l’ambiance au sein de l’équipe a joué un rôle déterminant. « On avait tellement un groupe de joueuses travaillantes […] je dirais vraiment qu'on avait une équipe de rêve. »

Une reconnaissance inattendue

Sur le plan personnel, la défenseure offensive se dit satisfaite de sa saison, tant défensivement qu’offensivement, mais admet avoir été surprise par la reconnaissance reçue. « Quand la saison a fini et que j'ai appris que j'avais été nommée athlète par excellence, j'en revenais tout simplement pas », confie-t-elle, rappelant le caractère particulier de cet honneur.

« La défense, c'est un peu une position "ingrate" si je peux dire. Quand tu es à l'attaque, souvent tu fais des buts et c'est spectaculaire, tout que le monde le remarque. Puis quand tu es gardiennes de but, souvent tu fais des gros arrêts, c'est spectaculaire aussi. On dirait que quand tu es à la défense et que tu essaies d'empêcher qu'il y ait des buts, tu ne fais rien de spectaculaire, les gens te remarquent moins », a-t-elle complété.

La Beauceronne souligne d’ailleurs que ce prix est rarement attribué à une défenseure. « C'est la première fois dans l'histoire de la ligue que ce prix-là est remis à une défenseure […] je n'avais vraiment aucune attente face à ce prix. »

Un parcours qui se poursuit aux États-Unis

Cette saison marque la fin de son passage dans les rangs collégiaux, alors que Rosalie Breton poursuivra sa carrière avec les Bobcats de l’Université Quinnipiac, au Connecticut.

Si elle anticipe avec enthousiasme ce nouveau défi, elle reconnaît que le départ ne sera pas sans émotion. « C'est sûr que je vais m'ennuyer de mon groupe d'amis ici, de mes coéquipières, de ma famille », mentionne-t-elle, évoquant les liens développés au fil des dernières années.

Malgré tout, la jeune athlète se dit prête à franchir une nouvelle étape. « Je pense que je suis prête à aller affronter ces nouveaux défis sur le plan académique, sportif, et social, puis découvrir ce nouveau calibre de jeu. »

À travers son parcours, Rosalie Breton s’inscrit dans la lignée des joueuses de la Beauce qui se démarquent sur la scène sportive, tout en contribuant au rayonnement du hockey féminin dans la région et au-delà.