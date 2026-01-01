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Marie-Eve Drouin dénonce les « vampires » au travail

durée 18h00
27 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

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Originaire de Saint-Georges, la stratège en ressources humaines et médiatrice Marie-Eve Drouin a récemment publié le livre Apprivoiser les vampires au travail, un guide destiné aux gestionnaires et aux employés pour mieux comprendre et gérer les comportements problématiques en milieu professionnel.

Rencontrée par EnBeauce.com, l’entrepreneure, présidente de Drouin Ressources humaines, explique que cet ouvrage est directement inspiré de ses interventions sur le terrain auprès d’entreprises, notamment des PME.

« Ma spécialité est d’accompagner les entreprises dans tout ce qui est dynamique relationnelle, cohésion d’équipe, avec leurs enjeux de communication et de perception pour assurer que l’entreprise continue sa croissance et que personne ne laisse ses cheveux au passage », résume-t-elle.

L’idée du livre est née d’un constat récurrent observé dans les milieux de travail.

« Je réalisais dans mes interventions terrain, chez mes clients, qu’il y a beaucoup de malaise à nommer des comportements qu’on trouve difficiles parce qu’on apprécie nos collègues de travail. Selon Marie-Eve Drouin, ces non-dits peuvent rapidement dégénérer. Tout ce qui traîne, tous les non-dits, finissent par devenir des irritants, puis des conflits et des gros problèmes dans les organisations. »

Le concept des « vampires » lui est apparu comme une image parlante pour illustrer ces dynamiques. « Un vampire, ça a une apparence humaine (…) mais il nous prend tout notre sang. En entreprise, on les apprécie, ce sont nos collègues, mais ils finissent par prendre notre vitalité », illustre-t-elle.

Des comportements souvent involontaires

L’un des angles principaux du livre repose sur une distinction importante entre comportements toxiques et comportements maladroits.

« Les vampires bienveillants, c’est parce qu’en fait, on est tous, à quelque part, à un moment de notre vie, le vampire de quelqu’un, souligne l'auteure. Elle insiste sur le fait que ces comportements ne sont pas nécessairement mal intentionnés. On est maladroit, on n’est pas malveillant. L’humain est bon profondément, mais il est égoïste. Il veut combler ses propres besoins. »

Cette nuance est au cœur de son approche, qui vise davantage la compréhension que la confrontation.

Au-delà des relations de travail, la Beauceronne rappelle que les individus arrivent au bureau avec une réalité personnelle qui influence leur comportement.

« Il y a un enjeu majeur dans l’environnement du travail, c'est la charge mentale, la pression, et elle ne vient pas que du milieu de travail, explique-t-elle.  Il faut comprendre que les humains qui se rendent au bureau, sont les mêmes humains qu'on côtoie dans la vie tous les jours et qui ont une famille, des amis et des enfants. »

Dans ce contexte, les réactions peuvent s’enchaîner et se répercuter sur l’ensemble d’une équipe. « On devient un peu comme une chaîne, un effet domino », résume-t-elle.

Aller au-delà du comportement

Parmi les outils proposés dans le livre, Marie-Eve Drouin invite à changer de posture face aux conflits. « Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c’est d’arrêter de chercher la vérité », lance-t-elle.

Elle illustre son propos avec un exemple concret où un conflit repose davantage sur un ressenti que sur une intention réelle. L’objectif devient alors de comprendre le besoin derrière la réaction. « Derrière chaque comportement, se cache un besoin réel », insiste-t-elle.

Contrairement à plusieurs ouvrages en gestion, le livre se veut accessible autant aux gestionnaires qu’aux employés. « Si moi je suis une collègue de travail, que je n’ai pas d’autorité, je dois quand même cohabiter avec mon collègue. Qu’est-ce que je fais? », soulève-t-elle.

Pour elle, l’objectif est clair: « Reprendre le pouvoir, retrouver un peu de légèreté au travail et réduire la tension dans nos milieux. »

Une démarche qui trouve écho dans plusieurs milieux, y compris en Beauce, où les entreprises, souvent de plus petite taille, reposent fortement sur la qualité des relations humaines.

Il est possible d’écouter l’intégralité de notre entrevue vidéo avec Marie-Eve Drouin ci-dessus.

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