Un prêtre parmi les Traîtres: François Proulx revient sur son expérience

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S’il y a bien un participant qui attirait les regards dans la troisième saison de l’émission Les Traîtres, c’est le Beauceron François Proulx. Il est le premier prêtre à prendre part à ce jeu grandeur nature.

Contacté directement par la production, il a reconnu avoir d’abord hésité avant d’accepter l’aventure. Après discussion avec le diocèse de Québec, il a finalement vu cette participation comme une occasion de montrer une image différente du clergé, plus humaine et accessible. « Le prêtre est un humain comme les autres », a-t-il résumé.

En entrevue avec EnBeauce.com, le Beaucevillois revient sur cette expérience hors du temps, plongé dans l’ambiance lugubre du manoir de Karine Vanasse, aux côtés de 21 autres participants.

Choisi comme Traître dès le premier épisode, l’abbé reconnaît avoir trouvé ce rôle particulièrement difficile sur le plan moral. Son malaise à mentir et accuser des innocents a tourné les soupçons vers lui assez rapidement. « Je n’ai pas été capable de créer des soupçons », a-t-il admis. Les tables rondes, où les participants devaient débattre et voter contre l’un des leurs, ont été les moments les plus éprouvants pour lui.

Malgré la pression du jeu, François Proulx a beaucoup aimé son aventure. Il est notamment sorti de sa zone de confort, a affronté la présence des caméras et s’est lié d’amitié avec les autres candidats.

Visionnez l’entrevue vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur ses anecdotes de tournages et son expérience télévisuelle.