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Défaite du Cool FM contre Thetford Mines

« Une première ronde à saveur de finale », dit Keven Cloutier

durée 18h00
31 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a vu sa saison prendre fin ce dimanche 29 mars, alors qu’il s’est incliné lors du match numéro 7 de sa série contre Thetford Mines, devant une foule imposante. Cette confrontation, particulièrement serrée du début à la fin, aura tenu les partisans en haleine jusqu’au bout, dans une ambiance que plusieurs ont comparée à une finale.

Rejoint 48 heures après l’élimination, l’entraîneur-chef et ancien capitaine Keven Cloutier a dressé un bilan lucide de cette première ronde.

« Je pense que ça a été une série vraiment disputée. Comme tout le monde l’a vu. Je veux dire, ça n’a rien à voir avec l’élimination de l’année passée qu’on avait eue contre Québec, a-t-il lancé. Je savais que ça allait être l’adversaire le plus coriace en première ronde, puis je serais pas surpris que Thetford finisse par gagner la coupe cette année. »

Malgré l’intensité et la qualité du jeu, le Cool FM a dû composer avec plusieurs absences importantes au fil de la série. « On avait beaucoup de blessés. Quatre joueurs avec des fractures qui mettent fin à leur série en deux matchs, plus j’ai perdu mon meilleur joueur Charle Tremblay lors du match numéro six. Ça s’en vient dur dans ce temps-là contre une grosse machine comme Thetford », a expliqué Cloutier.

Dans ce contexte, l’entraîneur retient malgré tout l’engagement de ses joueurs. « Les gars ont été honnêtes, dédiés à la cause et acharnés. Je suis quand même satisfait de la saison qu’on a eue. »

Une ambiance digne d’une finale

Disputée à Saint-Georges, cette rencontre numéro 7 a attiré une foule importante, témoignant de l’engouement des partisans beaucerons pour leur équipe. « Ça m’a fait un petit peu revivre la finale en 2023. C’était une première ronde à saveur de finale au niveau des assistances, de l’ambiance et du momentum dans la série », a souligné Keven Cloutier.

Malgré l’élimination, l’entraîneur a tenu à souligner l’appui constant des partisans tout au long de la saison. « Merci de votre réponse, merci de votre support pour toute la saison, pas juste dans les séries. On a eu les meilleures foules pendant toute la saison à Saint-Georges et ça fait deux ans que c'est comme ça », a-t-il affirmé.

Il conclut en insistant sur l’importance de cet appui pour l’organisation. « On est vraiment reconnaissants de pouvoir jouer pour le club et une ville comme Saint-Georges. »

Malgré cette élimination en première ronde, le parcours du Cool FM et la réponse du public confirment une fois de plus l’importance du hockey dans le paysage sportif beauceron.

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