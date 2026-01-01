Champion du monde en kata musical, Steeven Mathieu renoue avec sa passion

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Émerveillé par une pirouette à l’âge de 5 ans, Steeven Mathieu est aujourd’hui Champion du monde en Kata musical armé sur le circuit Naska.

Il a récemment reçu l’Élitas d'or au 47e Gala du mérite sportif beauceron pour ses performances remarquables. De ce fait, EnBeauce.com l’a rencontré sur le tatami du Studio Unis à Saint-Georges où il s'entraîne.

Steeven a grandi à Saint-Joseph-de-Beauce. Il a effectivement eu un coup de coeur pour le karaté à l’âge de 5 ans, en voyant pour la première fois Jean-Pierre Caron, celui qui est son coach depuis, faire une pirouette. « J’ai eu la piqûre tout de suite (...) ça m’a donné envie de faire comme lui », a-t-il confié.

Le Beauceron a obtenu sa ceinture noire à seulement 11 ans et a rapidement commencé à enseigner pour transmettre à son tour sa passion. C’est aussi à ce moment-là qu’il a fait ses premières compétitions de haut niveau. Cinq ans plus tard, il a obtenu deux médailles d’argent au Championnat du monde en Espagne, mais insatisfait, il est revenu l’année suivante pour remporter deux médailles d’or. « Je n'étais pas assez satisfait de mes deux médailles d'argent. J'ai regardé mon père, puis j'ai dit: “Ce n'est pas deux médailles d'or, je veux revenir. Mon but, c'est d'être champion du monde.” (...) À dix-sept ans, j'ai gagné mes deux premières médailles d'or dans les mêmes catégories chez les juniors. Mon premier but était atteint », s’est-il souvenu.

Après avoir également remporté le titre de Champion du monde chez les adultes quelques années plus tard, il a cessé de pratiquer le karaté pour se consacrer à ses études, puis à son travail et sa vie de famille.

Aujourd’hui âgé de 32 ans et enseignant en éducation physique, il s’est remis à sa passion il y a deux ans grâce au soutien de son entourage et à cette étincelle en lui qui ne s’est jamais éteinte. « Je me suis donné comme but de recommencer sans objectif clair, vraiment. Puis, à ma grande surprise, ça allait bien. » Il a donc intégré le circuit Naska duquel il a finalement été couronné Champion du monde en 2025.

Apprenez-en plus sur ce sport et voyez des démonstrations dans l’entrevue vidéo ci-dessus.