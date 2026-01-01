Une Beauceronne dans la haute direction de l'ONF

Originaire de la Beauce, Cynthia Miller vient d'être nommée directrice générale, personnes et culture, à l'Office national du film du Canada (ONF).

La native de Saint-Prosper, où elle a passé une partie de son enfance, prend la relève de François Tremblay, dans ce poste de haute direction de l'organisme producteur et distributeur public de contenu canadien des cinéastes et des artistes du pays.

Cynthia Miller a fait ses études à l’Université Trent, en Ontario, où elle a reçu en 2000 un baccalauréat avec double majeure en psychologie et en sociologie. Elle a également obtenu un certificat en ressources humaines de l’Université McGill à Montréal en 2002 ainsi qu’un certificat en leadership (ressources humaines EDI) de l’Université Cornell en 2021.

La dame cumule plus de 25 ans d’expérience en ressources humaines. Après son arrivée à l’ONF en 2011 à titre de conseillère RH, elle y a successivement occupé les postes de conseillère principale, chef et directrice, ressources humaines, culture et talents. Depuis 2022, elle a ajouté la responsabilité des aménagements à sa direction.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera notamment responsable des fonctions liées aux ressources humaines, aux aménagements, aux ressources matérielles, à l’équité, diversité et inclusion, à la sécurité, ainsi qu’aux langues officielles.

«Je suis très heureuse d’accueillir Cynthia Miller dans ce poste de haute direction. Après 15 ans à l’ONF, elle a su démontrer qu’elle est la personne toute désignée pour accompagner l’organisation et ses équipes à travers les transformations du paysage audiovisuel au pays. Son leadership rassembleur, son sens de l’écoute et sa connaissance approfondie tant de nos enjeux que de nos forces sont des atouts précieux pour aider l’ONF à s’adapter et à se positionner pour l’avenir», a déclaré par voie de communiqué de presse la présidente de l’ONF, Suzanne Guèvremont.

Signalons que depuis sa fondation, il y a 85 ans, l'ONF a produit plus de 14 000 œuvres cinématographiques, et remporté au-delà de 7 000 prix, dont 12 Oscars.